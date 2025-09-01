Noah Baumbach recibe el premio Telluride Tribute

Más de una década después de su muerte, el atesorado cineasta estadounidense Mike Nichols todavía inspira maestros contemporáneos como Noah Baumbach.

El escritor y director Baumbach fue honrado durante 30 años de visión distintiva y momentos de películas indelebles de «France Ha», «El calamar y la ballena» y la «historia de matrimonio» en el de este año Festival de cine de Telluride. Ofreció la oportunidad de reflexionar sobre el legado duradero de su amigo y piedra de toque, Nichols.

«Era la persona más sabia en cada tema, y ​​decía cosas de una manera que lo destilaba», compartió Baumbach en Q&A siguiendo su atronador homenaje al Telluride’s Palm Theatre.

«Estaba pasando por un tiempo personal doloroso, una ruptura, y almorzé con él. Simplemente seguí y seguí, en ese momento le estaba diciendo a cualquiera que escuchara», dijo Baumbach. El cineasta luego presentó un curso de acción para Nichols, lo que sugiere que estaba tratando de cambiar el resultado de la ruptura.

«Mike dijo: ‘Creo que las estrategias son para los segundos evaluadores'», recordó Baumbach.

Afortunadamente para el público global, Baumbach canaliza la agitación personal en el arte famoso. «Margot at the Wedding», «The Meyerowitz Stories», «While Somos jóvenes» y «White Noise» todos nos tocamos durante el tributo, aumentando al estreno estadounidense de la última de Baumbach «,»,Jay Kelly. »

Baumbach dijo que cada una de las películas «me representa en ese momento. Me siento muy afortunado y agradecido de tener este tipo de documento alternativo de mi vida en estas películas».

«Jay Kelly» protagonizada por Laura Dern y Adam Sandler aparecieron para celebrar al director, aunque el protagonista de la película George Clooney todavía fue golpeado con una infección sinusal que lo expulsó parcialmente de las obligaciones para la película en Venecia. Dern llamó a Baumbach «Family», y señaló que fue presentada al director por otro legendario colaborador de ella, David Lynch, a quien fue dedicado el festival de Telluride de este año.

En el último, Clooney, Baumbach, interpreta al titular Jay Kelly, una estrella de cine de la lista A cuya ambición y devoción a su oficio lo alejaron de sus dos hijas, mejor amiga y una variedad de intereses amorosos. Ahora, en el crepúsculo de su carrera y confrontando un homenaje de un festival de cine ficticio, las emocionales pollos de Kelly llegan a casa para ser postrados. Baumbach coescribió la película con Emily Mortimer, quien coprotagoniza con Billy Crudup, Greta Gerwig, Patrick Wilson y Eve Hewson.

No está claro qué nos dice «Jay Kelly» sobre la vida personal de Baumbach en el presente. Mirando hacia atrás en su catálogo, pensó en Nichols nuevamente, cuando el Helmer de «Working Girl» vio por primera vez la película de Baumbach «The Squid and the Whale».

«Cuando me conoció, Mike dijo: ‘Esa película me recordó por qué me metí en el negocio del cine en primer lugar», dijo Baumbach. «Venganza.»