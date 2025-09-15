No White Lotus, Colin Farrell y más

Los 77 ° premio Emmy de horario estelar pusieron de relieve en los espectáculos más grandes y audaces del año, y la noche en sí estaba llena de diversión impredecible. Mientras que «Severance» y «The White Lotus» empataron para las principales nominaciones en la noche con 10 cada uno, hubo muchos desaire y sorpresas durante la noche alojada en Nate Bargatze.

Sorpresa: a pesar de vincular la mayoría de los principales premios, «The White Lotus» no ganó nada.

Uno de los espectáculos más grandes y celebrados del año no pudo derribar la competencia como «Severance» y «The Pitt».

Sorpresa: Presentar el primer premio de la noche antes del monólogo

Fue divertido ver a Seth Rogen llevarse a casa su primera estatua entre el boceto de apertura y el monólogo de Bargatze. Más momentos para empujar el flujo un poco fuera de kiltro podrían ayudar a mantener las cosas en marcha.

Sorpresa: Katherine Lanasa ganó cuando las Buzzy Women de «The White Lotus» se cancelaron entre sí por la actriz de apoyo en una serie dramática

Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell y Aimee Lou Wood tuvieron cuatro de los papeles más discutidos en la televisión esta temporada, y aunque «The Pitt» es ciertamente un fenómeno cultural, es difícil imaginar que las mujeres no dividieran votos lo suficiente como para abrir el carril para Lanasa.

Desalde: no mostrar clips de los espectáculos

Una de las partes más divertidas de los premios es probar algo de actuación, el puntaje o ese gran momento que pone la piel de gallina incluso sin ver el espectáculo. Es una verdadera pérdida perder esos bits.

Desalmado: Kathy Bates se fue con las manos vacías

Entre su trabajo en «Matlock» y una carrera llena de roles que vale la pena celebrar, Bates parecía un ahorro para la destacada actriz principal en una serie dramática. Pero el poderoso trabajo de Britt Lower en la bulliciosa «Severance» se sintió como una carrera entre un streamer elegante y un incondicional de la red.

Sorpresa: Jeff Hiller gana grande

El nominado menos conocido de la noche, de uno de los espectáculos con la audiencia más pequeña, creó un momento alegre, como un actor de apoyo excepcional en una serie de comedia. Su encantador discurso de aceptación Seguramente le ganó aún más fanáticos, así como a las personas interesadas en visitar «alguien en algún lugar».

Desalde: pronunciando correctamente los nombres de las personas

Desde el presentador Jason Bateman pronunciaba mal el ganador Tramell Tillman hasta Bergatze tropezando con los nombres de Karen Fairchild de Little Big Town y Kimberly Schlapman para una actuación musical, no fue una gran noche para la cortesía común.

Desvuelo: Directores de mujeres celebradas por la presentadora Elizabeth Banks … solo para que gane un hombre

Banks presentó el premio por dirigir una serie limitada y pasó la mayor parte de su tiempo alabando el hecho de que cinco de los seis nominados son mujeres, ¡lo cual es genial! Pero en un momento de desafortunado momento, el Helmer Philip Barantini de «Adolescencia» terminó ganando.

Falta: Colin Farrell no pudo cruzar la línea de meta para «The Penguin»

A pesar de su nombre de marquesina, la fuerte campaña y el coprotagonista Cristin Milioti yendo a casa, Farrell, Farrell no pudo vencer a Juggernaut «Adolescence» Stephen Graham, quien también creó el espectáculo, para el actor principal en una serie limitada.

Sorpresa: la falta de ensayo de Bergatze

Para un comediante de pie cuyo trabajo se basa en el tiempo, Bergatze pasó la noche tropezando y tartamudeando en sus bromas y observaciones, lo que condujo a la mayor «huh» de la noche: ¿se suponía que el traje de mezclilla abandonado era una grieta en el presentador entrante Sydney Sweeney? Ciertamente dejó el Variedad Slack Slack se divide, que no es la señal de una gran cantidad.

