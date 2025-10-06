No volverá a posponerse nuevamente, Ahy enfatiza la política efectiva de cero Odol 2027

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) insiste, política Cero sobre la dimensión sobre la carga (ODOL), también conocido como camiones de obesidad, no se pospondrá nuevamente y comenzará eficaz Aplicado en el año 2027 próximo.

Hizo hincapié en una reunión de coordinación de nivel ministerial relacionada con la implementación del Plan Nacional de Acción para manejar más dimensiones y más pasta de carga o dientes, en Yakarta hoy.

De hecho, Ahy también dijo que el tema de los vehículos Odol se había convertido en una preocupación nacional y una atención especial del presidente. Prabowo Subianto También el DPR ri.

«Para que todos estemos de acuerdo en que las políticas cero sangre Esto ya no puede ser esperado o retrasado con entusiasmo. Por lo tanto, con nuestros esfuerzos y trabajo duro, se espera que el 1 de enero de 2027, la política de Odol cero haya sido efectiva «, dijo Ahy, lunes 6 de octubre de 2025.

Ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Región, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Según él, el problema había adornado los medios de comunicación, las redes sociales, para convertirse en una conversación en varios foros, incluidas cafeterías.

«El punto es que se considera que todas las preocupaciones de los vehículos tienen malos impactos y consecuencias en varios aspectos», dijo Ahy.

Por lo tanto, en la reunión discutirá varios esfuerzos para unir a los ministerios/instituciones y partes interesadas en la realización de cero Odol en 2027.

También se afirmó que la reunión se centró en cuatro cosas. El primer informe sobre los resultados de los resultados del impacto de la aplicación de la política de ODOL sobre la logística, la inflación y la economía y los últimos desarrollos por parte del jefe de BPS.

En segundo lugar, el desarrollo de un sistema integrado de manifiesto para el transporte de bienes que será entregado por la Dirección General de Transporte de Tierras del Ministerio de Transporte. Luego, el tercer apoyo del sector industrial relacionado con el cuerpo, el patrimonio industrial, la tecnología de monitoreo que será entregada por el Ministerio de Industria.

«Finalmente, la provisión de acceso a la financiación del sector de transporte y logística será entregada por funcionarios dentro del Ministerio de Finanzas y también el Director Gerente de BNI», dijo.