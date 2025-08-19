¡No vayas aquí! TB Simatupang es un atasco de tráfico, el peaje también se ve afectado

Yakarta, Viva – Flujo de tráfico en el área de la carretera TB SimatupangSouth Yakarta, martes por la mañana 19 de agosto de 2025, congestionado crítico. El atasco de tráfico es cada vez más intenso debido a la existencia. proyecto Minerales que comen una columna de carretera.

«Hay un proyecto excavado, dirección Fatmawati Fatmawati sale tanto este como oeste. Así que se detuvo porque había camas que tomaron un carril «, dijo el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el comisionado de policía Mujiyanto cuando se contactó.

Mujiyanto explicó que el denso vehículo también se activó después del largo fin de semana. Muchos residentes regresaron a sus actividades, más la lluvia desde la mañana, lo que hizo que la velocidad del vehículo fuera más estancada.

«Ahora todo entra en un volumen de vehículo sólido. Luego hay un clima lluvioso esta mañana. No hay inundación», dijo.

Hasta ahora, la policía todavía está luchando en el campo para desentrañar la densidad. También se extendió a la carretera de anillo exterior de Yakarta (Jorr) y la carretera de peaje de Depok-Anrasari, lo que hace que las condiciones de tráfico esta mañana sean realmente caóticas.

«Los retiros de los miembros aún se perseguen», dijo Mujiyanto.