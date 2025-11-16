¡No vayas a casas ajenas, te hará un descuento!

Jacarta – La cuestión de los cobradores de deudas que vienen a la casa. Sarwendah se calentó de nuevo después del asesoramiento legal Rubén OnsuMinola Sombra, habla. Según él, este incidente no sólo provocó malentendidos, sino que también se consideró extraño porque la facturación se realizó en una dirección incorrecta y sin los procedimientos correctos.

Minola enfatizó que la polémica sobre los atrasos en las cuotas del automóvil de Rubén en realidad no fue tan grande como se informó ampliamente. Dijo que el retraso en el pago que se produjo no fue fatal y de hecho duró muy poco. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Para el mes actual hay una fecha que, según él, aún no vence o puede tener un día de retraso (desde la fecha de vencimiento)», dijo Minola en la zona de Pulo Mas, al este de Yakarta, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Según él, esta situación no debería dar lugar inmediatamente a acciones agresivas de cobro. Más aún, si el retraso es sólo cuestión de días. Minola volvió a cuestionar si la empresa de arrendamiento había llevado a cabo procedimientos estándar antes de enviar un cobrador.

«Así que si de repente un día aparece un cobrador de deudas, jurídicamente eso no está justificado», subrayó.

Lo más destacado es el lugar de facturación. El automóvil en cuestión está registrado a nombre de Rubén y la dirección administrativa conduce claramente a la residencia de Rubén. Por esta razón, Minola se sorprendió de que la facturación se realizara en realidad en la casa de Sarwendah, que ya no tenía ninguna conexión legal con el estado de propiedad del automóvil.

«Está la dirección de Rubén, así que contacta a Rubén. No vengas a la casa de otras personas que no estén relacionadas con Rubén, entonces la otra persona será preskon», dijo.

Por parte de Rubén había un sentimiento de decepción porque este tema ya había sido llevado al público. Minola afirmó que Rubén sintió que su nombre se había visto empañado debido a la noticia. De hecho, según él, Rubén ha intentado seguir siendo responsable de muchas cosas, incluidas las cuestiones económicas tras el divorcio.

En su declaración, Minola incluso comparó la obligación de pagar las cuotas del coche con la gran aportación de Rubén a las necesidades de su exmujer y sus hijos.

«No necesariamente podemos dar a marido y mujer 200 millones de rupias al mes para compras de nuestra esposa. Debe ser respetado», dijo.