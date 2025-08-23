No vamos a ir a los perros esta noche «: revisión de africanos salvajes

El título es un problema, pero sería una vergüenza que lloraba que eso te desanime de ver «No vayamos a los perros esta noche», que es precisamente el tipo de drama adulto inteligente y a escala humano que el público que ya nadie hace.

Al igual que el «Chocolat» de Claire Denis, con Rhodesia (ahora Zimbabwe) tomando el lugar de Camerún, la película representa el colapso del control colonial europeo desde la perspectiva de los colonos blancos. Por intentar un proyecto tan complicado como su debut como director, se debe un enorme respeto. Embeth davidtzUna actor versátil que nos trasladó como Helen Hirsch en la «lista de Schindler», pero nunca más tuvo un papel tan importante … hasta ahora.

El título de toque de lengua proviene de las memorias del mismo nombre de Alexandra Fuller. Una investigación superficial de mi parte revela que se originó como la configuración de una broma cuya frase, «para la madre estará allí», vuela sobre mi cabeza. Pero en manos de Fuller, la frase adquiere un significado diferente: «Ir a los perros» se refiere a la forma en que los colonialistas ingleses en el país sudafricano (que se encuentra justo por encima de Sudáfrica en el mapa) se sintió sobre las elecciones de 1980, en la que la mayoría negra ganó el control de su propio destino.

La película está en el período previo a esa agitación, y aunque asume la perspectiva de Fuller y su familia, quienes se sintieron amenazados por la violencia que rodeó la victoria de Robert Mugabe, la película no da el lado de sus personajes blancos. Davidtz, quien se crió en la vecina Sudáfrica (donde se filmó la película), aporta una idea personal invaluable a esta redistribución histórica del poder.

Optar por un enfoque impresionista, privilegia las texturas y los detalles que un joven observador podría recordar de su infancia: el sonido de los insectos, las canciones que cantaron, la forma en que se sintió ser sostenida por una niñera negra, mientras evita las imágenes clichédas en que las películas como «fuera de África» ​​han implantado a lo largo de los años (las tomas románticas de los elefantes y los salvavidas). África es innegablemente hermosa, pero también es complicado, y Davidtz abraza la espina de mirar hacia atrás con nostalgia en un hogar que no era necesariamente suyo para empezar.

Al adaptar el libro de Fuller, Davidtz sigue el liderazgo del autor al presentar la transición del punto de vista del joven Bobo («Bobo» fue el apodo de la infancia de Alexandra), colapsando el lapso de dos décadas del libro al año crítico La familia de Fuller dejó a Rhodesia. En el proceso, se reserva el papel de la madre de Bobo, Nicola, para ella. Es una parte llamativa y ligeramente autodulgente, esta mujer que duerme con una ametralladora y aplasta las garrapatas con su talón desnudo. Aún así, es difícil culpar a la estrella infrautilizada por querer interpretar a un personaje tan extremo, o por dejarla desentrañarse tan dramáticamente en la pantalla.

El actor convertido en Helmer merece un crédito aún mayor por el giro casi por el fortaleza que convenció de Lexi Venter, la niña local inexperta que encontró que encarnaba a Bobo. Con su cabello rubio enmarañado y sus ojos marrones ardientes, Venter (que tenía 7 años en ese momento) trae la intensidad de un animal salvaje a la parte, que se ve equilibrada por una especie de voz en off irónica en la que Bobo repite ingenuamente cosas que ha escuchado a los adultos a su dicho (como cuando se refiere a los «terroristas» que podrían hacer que su hogar en cualquier casa o incorrecto sea el comportamiento de su comportamiento. ropa apagada ”).

Es una estrategia inteligente, una que permitió a Davidtz dar forma a la actuación de Venter en la edición, utilizando la narración del niño para explicar lo que está sucediendo detrás de la feroz mirada de la niña. La familia Fuller representa un fenómeno común en todo el Imperio Británico, donde los blancos de clase media abandonaron su país de origen para disfrutar de una mayor oportunidad, y una posición social más alta, en las colonias. En Rhodesia, Bobo es esperado por sirvientes negros, incluida su amada Sarah (Zikhona Bali), que disfruta del niño ya malcriado, hasta cierto punto, regañando a Bobo cuando la ve ordenando a los niños negros: «Eres demasiado joven para ser jefe».

Bobo, su madre y su hermana ligeramente mayor Vanessa (Anina Reed) viven en un rancho expansivo del país, que requiere un convoy armado para protegerlos cuando conducen a la ciudad. Davidtz acentúa el fuerte contraste entre el estilo de vida de Bobo y el de sus abuelos racistas, que dicen cosas como: «Tenemos la cría, que es mejor que el dinero» al oído de «la ayuda». Con su feroz curiosidad, Bobo absorbe todo a su alrededor y repite lo que ve sin filtrar, ofendiendo a sus padres cuando repite cómo una amiga de la familia agredió sexualmente a Vanessa frente a ella.

Las tensiones aumentan entre los negros y los blancos en medio de las elecciones, y Nicola, que comienza fuerte, al campo a la Sally en «Lugares del corazón», que atiende la granja en ausencia de su esposo, pierde su mente mientras el mundo que construyó se derrumba a su alrededor. Davidtz insinúa una tragedia familiar, pero salva la revelación hasta el final de una película que a veces puede no estar clara, enfatizando los recuerdos sensoriales sobre la cronología estricta (disparando desde el asiento trasero y debajo de las mesas, para reforzar la perspectiva de Bobo). La línea de tiempo se ensambla de tal manera que las piedras de toque emocionales a veces pueden sentirse manipuladores, considerando cuán despiadadamente no sentimental suena la narración de Bobo. Pero no es nada que una audiencia inteligente no pueda analizar.

Si eres del tipo que aprecia estar inmerso en un momento subrepresentado en la historia mundial, no dejes que el título te detenga.