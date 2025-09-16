¡No uno, dos miembros del TNI fueron arrastrados por un trágico caso de secuestro de un banco! La recompensa es fantástica

Yakarta, Viva – No uno, aparentemente hay dos soldado TNI El Ejército (AD) estuvo involucrado en un caso de secuestro sádico que mató al jefe de un submarino de un banco estatal en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Leer también: 1 perpetradores del secuestro sádico de Kacab de Bumn Bank todavía deambuló, la policía dio un ultimátum



Además del Cabo Two (Kopda) FH, otro soldado de TNI involucrado fue el Sargento Jefe (Serka) N. Esto fue revelado por el comandante de la policía militar comandante militar Military Coronel Corps Police (CPM) Donny Agus Priyanto.

«Establecer dos sospechosos en nombre de Serka N y Kopda F», dijo, el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Desplegado! El motivo del secuestro sádico mata al banco en Cempaka Putih, aparentemente por el dinero en la cuenta inactiva





Conferencia de prensa sobre el sádico caso Kacab Bank Kacab

Desde el examen, ambos se les prometió RP100 millones si quisieran participar. Sin embargo, no se especifica cuánta distribución puede ser.

Leer también: La figura de un robo de motocicleta en Bekasi está sorprendida, el ex hijo de la ley está decidido a gondol PCX en las leyes



«El dinero supuestamente es del delito penal cometido», dijo.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, víctima Supuestamente secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.