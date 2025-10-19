No, ‘Una batalla tras otra’ no es una película de ‘izquierda’

No es una gran sorpresa ver que los comentaristas de derecha, extrema derecha y extrema derecha alternativa (creo que abarca la zona costera), desde Ben Shapiro hasta el crítico de cine Armond White, se han abalanzado sobre «Una batalla tras otra«, acusándola de ser una película de «izquierda» hecha para élites de izquierda sentadas en su burbuja de izquierda. Las fuerzas de derecha, encabezadas por el presidente Trump, ahora dirán eso sobre casi cualquier cosa. Trataron la protesta No Kings de ayer, con su oleada masiva de ciudadanos indignados, como si fuera una colección de terroristas hippies marginales y lunáticos.

Fue un poco más sorprendente ver las mismas críticas a “Una batalla tras otra”. hecho por Bret Easton Ellis¿Quién piensa que los críticos han aclamado? Paul Thomas Anderson‘s película, y la elogió demasiado, «porque realmente se alinea con este tipo de sensibilidad izquierdista». Más tarde, Ellis añadió en su podcast: «La izquierda y la prensa del espectáculo apoyan esta película hasta un punto tan absurdo que parece antinatural». Me considero un fan de Ellis (una vez fui invitado a su podcast) y disfruto la independencia de su voz, por lo que el hecho de que no esté entusiasmado con “One Battle After Another” está bien para mí. Estoy totalmente a favor del debate. Pero creo que etiquetar a la película con la etiqueta de “izquierdista” alimenta el mismo cliché que Ellis cree que está combatiendo.

Es más, si crees, como yo, que parte del poder de “Una batalla tras otra” es que es no, De hecho, al tratarse de una película de izquierda, es importante reconocer cómo esa percepción errónea ha sido alimentada por mucha gente… de izquierda. La película, que está ambientada en un Estados Unidos autoritario que se parece al que podríamos encaminar (anticipa cómo podría empezar a verse el país si Trump invoca la Ley de Insurrección), se centra, por un tiempo, en un grupo heterogéneo de guerrilleros revolucionarios. Y dado que la película ciertamente está de su lado, creo que gran parte de la actitud de los medios de entretenimiento ha sido la de tratar reflexivamente “Una batalla tras otra” como si la película en sí estuviera levantando un puño revolucionario, y como si hubiera algo de “izquierda” en atacar el autoritarismo. No lo hay.

Esto no es simplemente una cuestión de semántica. De una manera extraña, la exaltación de “Una batalla tras otra” como manifiesto cinematográfico, una película que se ve a sí misma como parte de “la resistencia” y se inclina ante la gloria de ser “radical”, ha alimentado directamente la visión sesgada de derecha de la película. A veces, es casi como si la derecha y la izquierda estuvieran de acuerdo en lo que es “OBAA”: un saludo romántico a la revolución. Simplemente no se ponen de acuerdo sobre su opinión.

Pero mira, esa palabra “revolución” tiene más significado de lo que la gente piensa. Y también lo es la “izquierda”. Puede que sean sólo palabras, pero han ayudado a crear la lente a través de la cual se ve “Una batalla tras otra”. Como alguien a quien le encantó la película y la encontró como una declaración potente, pero que no la considera una visión “de izquierda”, pensé en tratar de aclarar por qué “Una batalla tras otra” realmente debería escapar de esa etiqueta, independientemente de qué lado la etiquete. He aquí por qué.

La película toma prestada la iconografía de los “revolucionarios” de finales de los 60 y principios de los 70. Pero ese mundo, y el mundo de la película, no podrían ser más diferentes. En la sección inicial de la película, los rebeldes clandestinos, conocidos como los 75 franceses, se caracterizan de una manera que hace un guiño a los radicales de la contracultura de hace 55 años. Una de las imágenes más imborrables de la película es la de Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), con pantalones caqui, botas, camisa abierta a cuadros y gorro de lana, disparando una ametralladora en equilibrio sobre su vientre de embarazada, una imagen que parece un sueño febril de Pantera Negra y Ejército Simbionés de Liberación. Los 75 franceses lanzan sus actos insurreccionales (atentados con bombas, robos a bancos, irrupción en un centro de detención de inmigrantes para liberar a los prisioneros) con una bravura de derrocamiento del sistema que hace un guiño a esa época anterior.

Pero aquí está la diferencia. Los Panteras Negras lucharon por los derechos civiles, pero a finales de los 60 y principios de los 70 muchos de los radicales de la contracultura tenían el objetivo declarado de derrocar, ya sabes…América. En ese momento, esto fue considerado por la abrumadora mayoría de los estadounidenses, incluidos los liberales, como una idea extrema e incluso descabellada. En la época del surgimiento de Weather Underground (cuyo gran logro fue volar accidentalmente una casa de Greenwich Village, matando a tres de sus propios miembros), muchos de los radicales de la época comenzaban a parecer no sólo extremistas sino también difamatorios.

Entonces, ¿por qué “One Battle After Another” les rinde homenaje? Porque poseían un impulso militante que tocó una fibra sensible en la imaginación popular. Sin embargo, las dos situaciones difícilmente podrían ser más diferentes. A finales de los años 60, Estados Unidos no era un régimen autoritario. “Una batalla tras otra”, por el contrario, tiene lugar en un estado policial donde la policía y el ejército han unido fuerzas para patrullar una sociedad autocrática, con derechos básicos despojados. Eso es contra lo que se están rebelando los 75 franceses. ¿Eso los convierte en “de izquierdas”? No, los convierte en luchadores por la libertad que están tratando de volver a abrir una nación fascista.

¿Cómo podría alguien pensar que la película comienza en 2008? La línea de tiempo de “Una batalla tras otra” puede resultar un poco confusa por varias razones. La película está basada libremente en la novela de Thomas Pynchon “Vineland”, ambientada en los años 80 de Reagan; Anderson, mirando hacia el futuro (la película se rodó el año pasado), reconfiguró el libro en una proyección distópica de cómo sería un régimen de Trump. Pero una gran cantidad de críticos y escritores progresistas, obsesionados con la idea de que la película trata sobre lo que está pasando, ahora mismo, hombrehan afirmado que el meollo de la acción se sitúa concretamente en la actualidad. Eso significaría que los primeros 45 minutos, que están ambientados 16 años antes (cuando los 75 franceses se están volviendo locos), tendrían lugar en 2008. Pero la visión de opresión que evoca la película no tiene nada que ver con la vibra de 2008 (el comienzo de la era Obama). Y el poder de “OBAA” es que no es una visión literal de la actualidad. Es una proyección espiritual de dónde podríamos aterrizar.

El heterogéneo grupo de radicales de la película no es glorificado. Por el contrario, se ha demostrado que tienen profundos defectos. Creo que esto llega al meollo de por qué Paul Thomas Anderson ha hecho una película sobre radicales que no es, en sí misma, una pieza de “radicalismo” incendiario. ¿Qué tan imperfectos son los 75 franceses? En muchos sentidos, el personaje clave de la película es Perfidia Beverly Hills, retratada como una líder rebelde despiadadamente carismática, hasta que tiene a su bebé (el padre secreto es el rígido coronel Lockjaw interpretado por Sean Penn), momento en el que su amante y socio, Bob Herbert (leonardo dicaprio), dice: Ahora somos una familia. Nuestras prioridades tienen que alejarse de la revolución. Anderson, que tiene cuatro hijos con Maya Rudolph, escenifica este momento con notable convicción. Es lo primero que nos hace fijarnos en el carácter de DiCaprio como un ser moralmente complejo. Pero Perfidia no acepta nada de eso. Lockjaw la coloca (por Lockjaw) en el Programa de Protección de Testigos y luego cruza la frontera hacia México, dejando atrás la revolución y, más concretamente, a su hijo. La película no respeta esto.

Corte a 16 años después. La revolución está hecha jirones y Bob es un drogadicto sentado en bata de baño. Sigue siendo, a su manera, un padre devoto, pero aparte de eso es un hombre aturdido, mirándose el ombligo y disipado. Este no es un revolucionario al que podamos saludar exactamente. Es más, el chiste más divertido de la película ha sido ampliamente malinterpretado por los medios progresistas. Cuando Bob llama al cuartel general de la 75 francesa y sigue sin recordar la frase clave de espionaje adecuada (la respuesta a la pregunta «¿Qué hora es?»), muchos han interpretado que esto es simplemente una señal de lo frito que está su cerebro. Pero eso no sería una broma divertida. La actuación de DiCaprio en esta sección (su enorme frustración por el hecho de que el operador no le permite recordar el maldito código) es brillante y pone a la audiencia de su lado. La inquietud burocrática del operador claramente pretende ser una sátira de la rigidez doctrinaria de la izquierda.

El ataque a “OBAA” por ser “de izquierda” casi podría ser una salva temprana en la carrera por el Oscar. Hablando de batallas, los Premios de la Academia ya parecen perfilarse como una guerra a cuatro bandas: “Una batalla tras otra” contra “Hamnet”, con “Sinners” y “Marty Supreme” a un lado. Atacar a “OBAA” por motivos ideológicos suena como algo sacado directamente del manual anti-“Libro Verde”. No creo que de ahí surgiera finalmente el argumento, pero podría ser fácilmente explotado por fuerzas opuestas.

¿De qué se trata realmente “una batalla tras otra”? Es el Autoritarismo, Estúpido. Si analizas la cobertura mediática, podrías pensar que “Una batalla tras otra” fue la historia de una revolución. Lo es (más o menos). Pero no realmente. Durante unos 45 minutos, se ve así. Pero la rebelión guerrillera fracasa, y mientras Bob recibe ayuda del sensei Sergio St. Carlos (Benicio del Toro), líder de un ferrocarril subterráneo para inmigrantes, la revolución se reduce a un padre que rescata a su hija. Eso es emocionalmente poderoso, pero la descripción de la “resistencia” es menos potente que la descripción que hace la película del autoritarismo en sí, y de cuán directamente se conecta eso con lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy. La verdadera revolución que está ocurriendo ahora en este país es la Revolución nacionalista cristiana – un intento de derribar el sueño americano y reemplazarlo con una teocracia. Y la película se atreve a desvelar eso; su retrato de los Aventureros navideños es una visión escalofriante de odio. Ése es todo el mensaje que necesita la película: que esto es acontecimientoque la revolución de derechas está en marcha. Y que hay gente en Estados Unidos que todavía quiere detenerlo. Sugerir que retratar todo lo que es “de izquierda”, incluso si ese es el lado en el que crees que estás, es jugar directamente con la propaganda. Es ganar la batalla de la superioridad moral y perder la guerra.