¡No tomes el lado de la gente pequeña!

Yakarta, Viva – Organización del plan regional del área sin Cigarrillo (Raperda Ktr) Dki Yakarta que está siendo finalizado por el DKI Yakarta DPRD cosecha el rechazo de varias partes, una de ellas comerciante Se-Dki Yakarta.

Los comerciantes expresaron el rechazo en la consolidación de comerciantes en el sur de Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Su rechazar La discusión del borrador de la regulación regional de KTR porque no implica que las partes sean afectadas, a pesar de que varios arreglos en él matarán los medios de vida de los comerciantes.

Presidente de la Asociación de Vendencias de la calle (APKLI), Ali Mahsun le pidió al DKI Yakarta DPRD que cancelara los artículos del Dindalam Ktr Raperda, que fue muy crucial para la supervivencia de los medios de vida de pequeños comerciantes.

«Lamentamos la desventaja de los representantes de las personas de las empresas económicas pequeño ciudadano. Hay 1.1 millones de pequeños comerciantes, puestos de comestibles, vendedores ambulantes, vendedores ambulantes y otras MIPYME afectadas por estas prohibiciones. Esta regulación afecta claramente los ingresos de las personas pequeñas que han sido la columna vertebral de la economía local «, dijo Ali Mahsun.

Los comerciantes, continuaron Ali Mahsun, aún se adhirieron al compromiso y recopilaban la promesa de la protección del gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, quien enfatizó que proporcionaría oportunidades y contenedores y acceso a los mercados de personas a los pequeños comerciantes para avanzar en la clase.

«Solicitamos la protección del gobernador por su promesa que garantiza que esta regulación no dañe a los pequeños comerciantes. También solicitamos protección del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, para garantizar que las políticas regionales no entren en conflicto con el espíritu del liderazgo del Presidente a favor de los actores económicos de la gente pequeña», dijo.

Del mismo modo, el presidente de Kowantara, Mukroni, dijo que los artículos de fumar prohibiciones en puestos de comida de personas pequeñas, como Warteg, dieron como resultado una disminución significativa en la facturación.

Especialmente en medio de las condiciones socioeconómicas actuales, Mukroni evalúa que los representantes de las personas no muestran empatía por las personas pequeñas.

«Esta es una carga adicional para los comerciantes de Warteg que luchan por sobrevivir todos los días. Hay muchas empresas de Warteg que han caído en medio de las condiciones económicas actuales. Prohibir las actividades de fumar en los restaurantes significa que los representantes de las personas no consideran la realidad de las pequeñas empresas. Los clientes de Warteg pueden ejecutar, y que aceleran a los comerciantes de bancarrota», dijo.

En esa ocasión, apkli junto con la comunidad Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Warteg Merah Putih (Kowarmart), el círculo de comerciantes de comerciantes de Warteg de comerciantes y Yakarta y áreas circundantes (PandaWaKarta), firmó una declaración conjunta para rechazar la prohibición de las ventas de cigarrillos dentro de una unidad de educación de 200 metros de 200 metros de la unidad de educación y los niños. El mercado tradicional y el mercado moderno, la prohibición de la venta de cigarrillos y la obligación de tener un permiso especial para la venta de cigarrillos.