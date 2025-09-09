Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa enfatizó que emitiría política fiscal Eso hace que el crecimiento economía más rápido. Prometió no emitir políticas fiscales extrañas.

Leer también: Listo para ser criticado por completo, Purbaya pidió tiempo de adaptación para trabajar como Ministro de Finanzas



«Lo que está claro es que no tomaremos políticas fiscales extrañas», dijo el ministro de Purbaya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.



Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, Sertijab Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Leer también: Entonces Menkeu, Purbaya tendrá cuidado de hablar



Afirmó que más tarde las políticas que han estado ejecutando estarán optimizadas para que el crecimiento económico esté más desarrollado. Además, también se espera que el sistema financiero sea más líquido para financiar el crecimiento económico y acelerar el programa gobierno.

«Lo que está optimizado para crear un crecimiento más rápido. Por lo tanto, en el futuro, nuestras expectativas de nuestro sistema financiero serán más líquidos para financiar el crecimiento económico y los programas gubernamentales se ejecutarán rápidamente que antes», concluyó.

Leer también: Habrá un estímulo económico trimestre III-2025, este incentivo está en la lista



Por otro lado, afirmó haberse comunicado con Sri Mulyani como ministro de finanzas de su predecesor.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

Purbaya también ha pedido la voluntad de Sri Mulyani de ser un lugar para preguntar de vez en cuando, y el ex Ministro de Finanzas declaró que estaba listo para ayudar.

«Le dije a la Sra. Sri Mulyani antes, le preguntaré desde los tiempos y él está dispuesto, incluso dispuesto a enseñarme», agregó.