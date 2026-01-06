No todos los partidos están contentos con la ley

Jacarta – El vicepresidente de la RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad, dijo que la Ley Número 1 de 2023 sobre el Código de Leyes Ley delincuente (Código Penal) y la Ley Número 20 de 2025 relativa al Código Procesal Penal (Código de Procedimiento Penal) que entrará en vigor en 2026, ha cumplido los requisitos para elaborar la Ley (UU.).

Según él, el nuevo Código Penal fue aprobado durante el gobierno anterior y el Código de Procedimiento Penal fue aprobado el año pasado. En cuanto al Código de Procedimiento Penal, según él, la discusión fue bastante larga porque contó con mucha participación pública.

«Bueno, por supuesto que no todos los partidos estarán satisfechos con la existencia de esta ley», dijo Dasco el martes en el complejo parlamentario de Yakarta.

Pero, por otro lado, también lamenta que en las redes sociales se difundan muchas noticias falsas o bulos sobre el Código de Procedimiento Penal.

el dijo que Indonesia es un estado de derecho. Entonces, según él, si a alguien no le gusta la ley, puede recurrir a la revisión judicial ante el Tribunal Constitucional (MK).

«Por lo tanto, respetamos los derechos de los ciudadanos, grupos de personas, organizaciones que realizarán pruebas materiales. Así que ahí es donde se puede demostrar si se pueden probar tanto los aspectos formales como los materiales allí», dijo Dasco.

Anteriormente, el Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Yusril Ihza Mahendra, dijo que la aplicación de la ley en Indonesia estaba entrando en una nueva era cuando el nuevo Código Penal Nacional (KUHP) y el Código de Procedimiento Penal (KUHAP) entraron oficialmente en vigor el viernes 2 de enero de 2026.

Dijo que la promulgación de estas dos leyes marcaba el fin de la era del derecho penal colonial que se había utilizado durante más de un siglo.

«Este impulso también abre un nuevo capítulo en la aplicación de la ley nacional que es más moderno, humano, justo y arraigado en los valores de Pancasila y la cultura de la nación indonesia», dijo Yusril cuando fue confirmado en Yakarta el viernes. (Hormiga)