No todos los conductores de OJOL estuvieron de acuerdo, las demandas sobre el descuento de la comisión del 10 por ciento se consideraron poco realistas

Yakarta, Viva – Docenas de conductores de motocicletas en línea (OJOL) realizaron una manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio el martes por la tarde, 17 de septiembre de 2025, con una serie de demandas. Donde uno de ellos es una cuestión de descuentos de la Comisión de poda del 20 al 10 por ciento.

De hecho, la manifestación iniciada por Garda Indonesia solo fue seguida por docenas de personas que parecían reunirse frente al edificio del Parlamento, porque la mayoría Conductor de OJOL En cambio, continúan llevando a cabo sus actividades de pedido sin problemas.

Además, a partir de los resultados de las entrevistas de los equipos de medios en el campo, se sabe que no todas las manifestaciones participantes sobre las demandas llevadas a cabo por el partido iniciaron la manifestación. Según ellos, la comisión del 20 por ciento sigue siendo proporcional, mientras que otros instaron a un mayor recorte.



Demostración del conductor de OJOL en el edificio DPRD en solitario Foto : Viva.co.id/fajar Sodiq (solo)

Esto fue como lo declaró un conductor de OJOL que ha estado operando siete años en el área del sur de Yakarta llamado Wicak. El hombre que estaba estudiando un estudio maestro en una de las universidades en la tarifa de Yakarta, un descuento del 20 por ciento realista. Porque según él, la sostenibilidad de la plataforma también requiere grandes costos operativos, por lo que la comisión no puede reducirse descuidadamente.

«En mi opinión, 20 por ciento razonablepero no ser del 40 por ciento porque hay otros costos. Si es cierto 20 por ciento, vale la pena. El problema está en promociones y sistemas adicionales que reducen los ingresos «, dijo Wicak al equipo de medios en el área de Kebayoran Lama, South Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Consideró que la demanda de que la comisión se redujo en un 10 por ciento sería difícil de realizar, debido a los altos costos operativos que el aplicador necesita.

«La aplicación aún requiere un gran costo operativo (alojamiento) para servir a millones de personas. Por lo tanto, no es posible si la comisión se reduce en un 10 por ciento al día, para millones de OJOL en línea al mismo tiempo. Eso ciertamente requiere muchos fondos», dijo.

Se sabe que anteriormente la comunidad Ojek en línea (OJOL) de la Unidad de Reacción Rápida (URC) también se negó a participar en la acción de demostración el 17 de septiembre de 2025, porque se consideraba políticamente llena. Uno de los representantes de URC, Michael, enfatizó que su partido no sabía si aquellos que eran la manifestación ese día eran realmente conductores de Ojol o no.

«No sabemos que la demostración es OJOL o no. Porque en mi opinión, no son parte de Ojol. Eso es solo una pequeña parte. Esa es solo una persona que tiene interés, no representa», dijo Michael.

«Porque el iniciador no tiene una cuenta. No hay cuenta de Ojol», dijo.