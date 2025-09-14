No todas las personas son estúpidas, ¡intente revisar el LHKPN!

Yakarta, Viva – Políticos inactivos del Partido Nacional del Mandato (CACEROLA) Eko Patrio lo confesó y su familia ahora viven en alquilado El borde de Yakarta después de su casa fue saqueada por las masas a fines de agosto de 2025.

La declaración de Eko Patrio sobre tener que quedarse en una casa alquilada no se puede separar de los comentarios mordaces del escritor novedoso El estado de los bastardos, Tere liye. En su Instagram personal, Tere Liye declaró su simpatía por el incidente saqueador. Sin embargo, enfatizó que la gente no podía solo creer en todas las declaraciones de los funcionarios públicos.

«Simpatía con los funcionarios que están saqueados. Pero hermano, no todas las personas son estúpidas. Fans, podrían ser sí, pero el pueblo indonesio se tragará tus palabras», escribió Tere Lyye, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Estaba ofendido LHKPN (Informe de los activos de los organizadores estatales) al que puede acceder el público a través del sitio web oficial del KPK. A partir de septiembre de 2024, se registró la riqueza de Eko Patrio para tener una serie de activos de propiedad en el sur de Yakarta, East Yakarta, Bogor, a Karangasem.

Algunos de ellos:

El edificio de 82 m² en el sur de Yakarta vale Rp4.5 mil millones.

694 m² de tierra y edificios en el sur de Yakarta por valor de Rp70 mil millones.

Tierras y edificios que cubren un área de 810 m² en East Yakarta por valor de RP32.8 mil millones.

Tierra 11,470 m² en Bogor por valor de Rp14.29 mil millones.

5.900 m² de tierra en Karangasem por valor de Rp8 mil millones.

«Con tanta propiedad, dijiste que se contraerías en las afueras de Yakarta. Te caes en la pobreza o qué? Vamos, cosas como esta se reducen un poco. Por qué las personas continúan, debido a tus palabras, tu comportamiento», escribió Tere Liye.

Anteriormente, Eko Patrio contó cómo el incidente de saqueo hizo que todo el contenido de su casa desapareciera, incluidos artículos personales a la ropa de su familia. Cuando el equipo de medios de comunicación recibió en la Policía Metropolitana de Yakarta el 13 de septiembre de 2025, afirmó no poder estimar la pérdida total experimentada.

Los residentes saquearon la casa de Eko Patrio Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

«No he calculado cuánto es la pérdida, pero todo se agota. Desde la ropa, los pantalones, hasta la ropa de los niños, no queda nada. Todo se agota y se derrite», dijo Eko.

Aunque afirmó estar decepcionado, Eko intentó dejar el incidente. Dijo que la casa fue construida a partir de los resultados de sus décadas de arduo trabajo en el mundo del entretenimiento. «Honestamente, este es el resultado de mis esfuerzos. Mi carrera desapareció al instante esa noche, muy triste. Pero solo toma la sabiduría», agregó.