No todas las jirafas pertenecen a la misma especie, encuentra un nuevo estudio







Ha resultado que hay cuatro diferentes jirafa Especies en África, según un nuevo análisis científico publicado el jueves. Los investigadores consideraron previamente que todas las jirafas en África pertenecían a una sola especie.

Nuevos datos y estudios genéticos han dirigido un grupo de trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para dividir el mamífero más alto en tierra en cuatro grupos: jirafas del norte, jirafas reticuladas, jirafas Masai y jirafas del sur.

Nombrar diferentes jirafas es importante porque «cada especie tiene diferentes tamaños de población, amenazas y necesidades de conservación», dijo Michael Brown de la UICN, un investigador de Windhoek, Namibiaquien dirigió la evaluación.

