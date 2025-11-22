No tires tu viejo BPKB, esto es un hecho que mucha gente no sabe

Yakarta, VIVA – La Dirección de Registro e Identificación (Ditregident) del Cuerpo de Tránsito de la Policía Nacional volvió a brindar explicaciones sobre la implementación electrónica BPKB (e-BPKB) que está empezando a difundirse al público. Esta confirmación se transmitió para corregir la suposición de que el documento digital reemplaza al BPKB físico que se ha utilizado como prueba de propiedad del vehículo de motor.

El jefe de la subdirección de BPKB del Cuerpo Regional de Tráfico de la Policía, Kombes Pol Sumardji, dijo que el BPKB físico todavía tiene fuerza legal y su validez no ha sido revocada. Según él, la presencia de e-BPKB fortalece los servicios, no elimina los documentos que ya posee la comunidad.

«El BPKB físico que el público ya posee sigue siendo válido y sigue siendo válido. No estamos eliminando el BPKB físico, sólo estamos mejorando la calidad del servicio al público mediante la implementación de un sistema de servicio electrónico utilizando e-BPKB», dijo citado por VIVA Otomotif del sitio web de Korlantas Polri, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Explicó que para los vehículos nuevos se siguen emitiendo documentos físicos como de costumbre. La diferencia es que el libro ahora está equipado con tecnología de chip RFID que contiene datos de identidad del propietario y del vehículo en formato electrónico. Esta tecnología está diseñada para aumentar la seguridad y minimizar el riesgo de falsificación de documentos.

Añadió que los datos del chip se pueden verificar mediante dispositivos digitales, proporcionando así una verificación alternativa sin eliminar la función de los documentos físicos que aún se necesitan en diversos procesos administrativos.

Evaluó que su partido ve que todavía hay confusión entre la comunidad, especialmente en relación con la preocupación de que el antiguo BPKB ya no sea válido. Debido a esto, se ha ampliado el alcance a través de BPKB, Samsat, distribuidores, compañías financieras y la comunidad automotriz. Los canales digitales y las redes sociales también se utilizan para transmitir información de manera más amplia.

Según Sumardji, aumentar la alfabetización digital es la clave para que las personas puedan comprender los beneficios de los documentos electrónicos sin abandonar la confianza en los documentos físicos que han estado utilizando.

«Se seguirá fortaleciendo la educación pública. Consideramos que la digitalización de documentos importantes debe realizarse por etapas para que la gente pueda seguir cómodamente los cambios», dijo.

Con la socialización continua, espera que aumente la comprensión pública sobre e-BPKB.

«Se espera que esta digitalización pueda respaldar servicios de administración de vehículos más seguros, más modernos e integrados, sin eliminar la existencia de BPKB físicos que todavía tienen funciones legales completas», dijo.