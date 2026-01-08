No tirar basura en un servicio público es una expectativa básica







Lo que se suponía que sería un paseo agradable y estético a través del dosel verde del sur de Mumbai ahora es feo. Un año después de su inauguración, el Pasarela sobre las copas de los árboles de Malabar Hill tiene vistas a laderas llenas de desechos plásticos mientras los turistas arrojan paquetes de bocadillos y botellas desde el borde de los Jardines Colgantes, convirtiendo una experiencia forestal en un paseo con vistas a un vertedero.

Después de la inauguración, la basura se está acumulando constantemente en las laderas de las colinas debajo de esta pasarela y alrededor de ella, según nuestro informe de primera plana.

Es decepcionante observar que turistas/Los visitantes, o incluso algunos lugareños, están manchando una hermosa zona con este comportamiento. Si bien hay quienes afirman que necesitamos más personal para vigilar la pasarela y reglas que no permitan bocadillos en la pasarela, es mejor si cambiamos de mentalidad. La propia gente debe darse cuenta de que esto es incorrecto y, de hecho, criminal.

necesitamos tener sentido cívicoy esto muestra la importancia de crecer con los conceptos básicos inculcados. La limpieza está al lado de la piedad no es sólo un refrán; necesitamos vivirlo, respirarlo y practicarlo.

Sin embargo, esto puede ser utópico y poco realista, y es a largo plazo. A corto plazo, más carteles pidiendo que no se tire basura en estos lugares, más contenedores y asistentes advirtiendo a la gente que no tire basura ayudarán hasta cierto punto. Es desafortunado que nosotros, como personas, gritemos por más verde, destaquemos los espacios abiertos cada vez más reducidos, citemos preocupaciones ambientales y luego, algunos contaminen la vista desde un sendero estratégico a través del bosque de esta manera.

Las reglas pueden endurecerse, pero la verdadera transformación, que es a largo plazo y debería estar en nuestro ADN, simplemente se convierte en una segunda naturaleza para nosotros. Cuando a uno no se le educa con la responsabilidad de mantener limpios nuestros espacios públicos, es posible que todos los contenedores de basura del mundo no sean suficientes.





