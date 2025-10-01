No tienen un permiso oficial, el estacionamiento en Bulus de Lebak es el potencial de la desventaja de RP37.8 mil millones

Yakarta, Viva – La Agencia de Transporte DKI Jakarta confirmó estacionamiento De Bulus leebacSouth Yakarta, que fue encontrado por el Comité Especial (Pansus) del estacionamiento DKI Jakarta DPRD, no tenía permiso Oficial de las agencias relevantes.

«Esta ubicación aún no tiene una recomendación para un permiso de estacionamiento», dijo el jefe de la Agencia de Transporte Provincial de DKI Jakarta, Syafrin Liputo, cuando se confirma en Yakarta el martes.

Este estacionamiento ilegal en Lebak Bulus ha estado funcionando durante décadas y ha causado posibles pérdidas regionales de hasta RP37.8 mil millones.

Ilustración de asistentes de estacionamiento Foto : Captura de pantalla de Instagram @Mood.Jakarta

Según la regulación de estacionamiento aplicable, cada ubicación con más de cinco unidades de estacionamiento o un área por encima de 125 metros cuadrados debe tener un permiso. La ubicación aún no tiene una recomendación de permiso de estacionamiento.

Syafrin explicó que la tierra se registró como una instalación social/instalación pública (Fasos/Fasum), que es un activo del Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov).

Syafrin explicó, a partir de los resultados del monitoreo, los residentes encontraron actividades de gestión del estacionamiento. Sin embargo, la ubicación aún no ha embolsado un permiso de estacionamiento fuera del cuerpo de la carretera.

Si desea ser oficial, el gerente debe solicitar el uso de la tierra a la Agencia Regional de Gestión de Activos (BPAD), luego asegúrese del permiso de estacionamiento para la Oficina de Servicios Integrados de Inversión y One Stop (DPMPTSP) con recomendaciones de la Unidad de Gestión de Estacionamiento.

Después del permiso, la ubicación estará sujeta a obligaciones fiscales oficiales a través de la emisión del número de objeto fiscal regional (NOPD) por la Agencia Regional de Ingresos (BAPENDA).

El gobierno provincial de Yakarta tomará medidas firmes contra el estacionamiento ilegal. La Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub) también coordinará con BPAD, Bapenda, Satpol PP, alcalde de aparatos legales para el control.

«Si hay una violación, se puede sellarse o incluso informarse a la policía», dijo Syafrin.

El Comité de Estacionamiento DKI Jakarta DPRD ha encontrado prácticas de estacionamiento ilegales que han durado 21 años en tierras propiedad del gobierno provincial de DKI Jakarta. Se encontró estacionamiento ilegal mientras realizaba una inspección repentina (inspección) en el área del sur de Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

El Presidente del Comité Especial de Estacionamiento Ahmad Lukman Júpiter dijo que la tierra de 4.300 metros cuadrados (M2) estaba controlado por partes irresponsables y se convirtió en bolsas de estacionamiento sin permiso oficial o depósitos fiscales.

La cantidad de pérdida se calcula a partir de la facturación estimada de estacionamiento de alrededor de Rp50 millones por día o Rp1.5 mil millones por mes.

Ilustración: miles de motocicletas en uno de los centros comerciales del sur de Yakarta. Foto : Entre/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

De esa cantidad, la obligación fiscal que debe depositarse en el Tesoro regional es de alrededor de Rp150 millones por mes.

Hizo hincapié en que la práctica no era solo una violación administrativa, sino un delito de malversación de impuestos. Le pidió al alcalde y a su personal que informaran inmediatamente el caso a la policía. (Hormiga)