¡No tienen intereses políticos!

Yakarta, Viva – Presidente partido laborista, Dijo Iqbal Habló alrededor de 120 alumno la policía aseguró porque estaban decididos a unirse manifestación obrero RPD/ MPR RI, Central Yakarta hoy, jueves 28 de agosto de 2025.

Dicho pidió a 120 estudiantes que fueran liberados pronto. Porque, dijo Iqbal, no tienen ningún interés político.

«¡GRATIS! Son nuestros hijos, sus hijos también, para que no haya niños en general que participen en los estudiantes. Ese es el momento de los adolescentes, no hay interés político. No seas demasiado paranoicos», dijo a los periodistas frente al edificio del Parlamento.

Dicho le pidió a la policía que no actúe reprimiendo a los cientos de estudiantes. Regresó a 120 estudiantes instados a ser liberados pronto.

«Le preguntamos a la policía, son nuestros hijos, los estudiantes son nuestros hijos. No tomen acciones represivas y mucho menos que sean detenidos», dijo.

«Como presidente del Partido Laborista, presidente de Labor, pregunto respetuosamente por la oportunidad para los medios de comunicación, libera a los hijos de los estudiantes. ¡Si no, vendremos!» dijo dijo.

Anteriormente informó, la policía aseguró un total de 120 estudiantes que estaban decididos a participar en una manifestación de trabajadores frente al edificio DPR/ MPR RI. El jefe de las relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, lamentó este incidente porque todavía había estudiantes que se alentó a unirse a una manifestación sin permiso.

«Al menos hasta las 08.30 WIB antes, hubo informes de 120 estudiantes que fueron prevenidos, protegidos y asegurados por nuestros miembros», dijo el comisionado Ade Ary, jueves 28 de agosto de 2025.

La policía lamentó que la fiesta que expresara su opinión debería ser un grupo laborista legítimo, pero hubo estudiantes que intentaron infiltrarse en esta manifestación.

Los detalles son que la Policía del Distrito de Bekasi evita a 48 estudiantes de Indramayu, Cirebon y Bekasi. Luego, la Policía Metro de la Ciudad de Tangerang aseguró a 11 estudiantes de Serang.

Además, la Policía Metro de la Ciudad de Bekasi impidió a 29 estudiantes de Cirebon y Purwakarta. Luego, la Policía de Metro de DePok obtuvo a 7 estudiantes de DePok, y la Policía del Metro Central de Yakarta aseguró a 25 estudiantes de Indramayu y Cianjur.

Según los resultados del examen, algunos estudiantes reciben una invitación a través de las redes sociales. Están en parte uniformados, no tienen permiso de los padres, incluso dejan las horas de clase en la escuela. Kombes Ade Ary subrayó, esta es una preocupación compartida.