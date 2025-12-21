No tiene por qué ser caro, cómo hacer que la visera de un casco sea resbaladiza como las hojas de taro

Jacarta – Conducir una motocicleta durante la temporada de lluvias a menudo se ve perturbado por el agua que se le pega. visera del casco. Esta condición puede reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente durante las fuertes lluvias nocturnas.

Muchos ciclistas quieren una visera de casco con efecto de hoja de taro, donde el agua no se pegue y fluya inmediatamente. En realidad, este efecto se puede crear de forma sencilla sin tener que sustituir la visera del casco por una costosa.

Adaptado VIVA Automotriz de Slashgear, domingo 21 de diciembre de 2025, una de las formas más sencillas es mantener la visera del casco limpia con regularidad. Una visera limpia de polvo, aceite y suciedad permitirá que el agua de lluvia fluya más fácilmente que un vidrio sin brillo.

Para limpiar la visera del casco se debe utilizar un jabón líquido suave y agua limpia. Evite los líquidos de limpieza fuertes porque pueden dañar la capa de la visera y hacer que se desvanezca rápidamente.

Casco RSV con cristal de iridio.

Después de la limpieza, la visera del casco se puede limpiar con un paño de microfibra suave. Este tipo de paño ayuda a prevenir rayones finos que en realidad hacen que el agua se pegue más fácilmente.

Para conseguir el efecto de la hoja de taro, los ciclistas pueden utilizar un líquido impermeable especial para las viseras de los cascos. Este líquido actúa formando una capa hidrofóbica para que el agua de lluvia se esparza y ​​caiga inmediatamente sin bloquear la vista.

Si no tienes un líquido especial, algunos conductores utilizan productos domésticos como cera líquida o líquido para pulir vidrios. Debe aplicarse de forma fina y uniforme para no dejar manchas que interfieran con la visibilidad.

Otro método que es bastante popular es utilizar una pastilla de jabón que se frota ligeramente sobre la superficie de la visera del casco. Después de eso, limpie suavemente hasta que quede transparente, de modo que se forme una capa resbaladiza que dificulte la adherencia del agua.

Sin embargo, este método simple aún debe realizarse con cuidado. Se recomienda a los ciclistas que prueben primero una pequeña porción de la visera del casco para asegurarse de que no cause un efecto borroso.

Recuerde que el efecto de las hojas de taro en las viseras de los cascos no es permanente. Esta capa se desvanecerá con el uso y la exposición a la lluvia, por lo que es necesario volver a aplicarla periódicamente.