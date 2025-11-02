No tiene 30 años pero ya tiene una marca de éxito, así es el recorrido de Claudia Novira en la construcción de Cleyà Beauty

Jacarta – Actualmente, la conciencia pública sobre la importancia del autocuidado y la expresión personal sigue aumentando. No sorprende que cada vez surjan más marcas de belleza locales con innovaciones que son relevantes para las necesidades de la piel de las personas, desde los ingredientes utilizados hasta las fórmulas personalizadas.

Lea también: Atrévete a hablar, atrévete a fracasar, atrévete a ascender: historias de los cuatro principales participantes de Shopee que son campeones de las actualizaciones de las MIPYME



La filosofía también se ha desarrollado, reflejando los valores de inclusión y diversidad. Una de las historias inspiradoras viene de la mano de Cleyà Beauty, fuego local fundado por Claudia Novara Hace seis años, cuando todavía tenía 22 años. Cleyà Beauty llega con un concepto de maquillaje potenciado por el cuidado de la piel, productos que no sólo embellecen el exterior, sino que también nutren la piel desde el interior y dan confianza a sus usuarios.

Claudia ha logrado llevar el negocio del maquillaje a un mayor alcance, uno de ellos es a través de estrategias de marketing digital que se siguen fortaleciendo a través de tienda. Claudia Novira, fundadora de Cleyà Beauty, nos comparte la historia del inicio de su andadura.

Lea también: Shopee presenta una nueva experiencia de compra con Meta, apoya a creadores y mipymes



«Este negocio nació desde una pequeña habitación de casa, partiendo de un simple sueño de hacer que la mujer se sintiera bien consigo misma. Desde el principio quise que Cleyà Beauty fuera una marca que redefina los estándares de belleza, que la belleza no tiene por qué ser blanca, alta o tener ciertos rasgos. La belleza es cuando nos sentimos cómodas siendo nosotras mismas», afirma Claudia en su comunicado.

Claudia construyó Cleyà Beauty desde cero. En ese momento el equipo sólo estaba formado por tres personas; El administrador, las redes sociales y él mismo están directamente involucrados en todos los procesos.

Lea también: ¡Hearts2Hearts hace que los anuncios de grandes ofertas de Shopee 11.11 sean aún más divertidos y coloridos!



«Realmente hago muchas cosas por mi cuenta, desde investigar fórmulas, gestionar conceptos de empaque con diseñadores, ideas de campañas hasta vender en línea. Shopee fue una de las primeras plataformas que elegimos para vender y, hasta ahora, las ventas de Cleyà Beauty provienen de Shopee. A través de Shopee, puedo conectarme directamente con los consumidores, ver sus respuestas, reseñas y poco a poco generar confianza que eventualmente se convertirá en una comunidad de Cleyà C liquè», agregó Claudia.

Cleyà Beauty: Levante el concepto de maquillaje potenciado por el cuidado de la piel y viaje para hacer realidad sus sueños

El amor de Claudia por el mundo de la belleza ha ido creciendo desde hace mucho tiempo. Desde que era adolescente, le encanta probar varios productos de maquillaje y cuidado de la piel, no solo por las tendencias, sino por la curiosidad sobre cómo ambos pueden trabajar juntos para perfeccionar la apariencia y hacer que alguien se sienta más seguro.