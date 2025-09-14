No tengo ningún problema con Sherina

VIVA – Vas a Finalmente, los votos abiertos relacionados con la polémica de la propiedad de varios gatos que se habían llenado de nombre con el artista Sherina Munaf. Uya enfatizó que no tenía problemas personales con Sherina en absoluto.

Leer también: Uya kuya: gato para hacerme como una familia



Este caso se originó en el saqueo de la casa de Uya Kuya que resultó en varios objetos de valor, incluidos sus gatos favoritos, perdidos. Algunos de estos gatos fueron encontrados en las manos de Sherina. Sin embargo, en lugar de extender el conflicto, ambas partes eligieron resolver el problema pacíficamente y el parentesco. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Fiscal Sherina Munaf, Adit (izquierda), Jefe de Policía de Metro East Yakarta y Uya Kuya

Leer también: Fin de la polémica Uya kuya-sherina munaf: los gatos son devueltos y pacíficos



El jefe de policía del metro de East Jakarta, el comisionado de policía Alfian Nurrizal, dijo que Uya y Sherina acordaron hacer las paces a través de la mediación que tuvo lugar llena de buena fe.

«Alhamdulillah, después de la aclaración. Seguramente también tiene un alto sentido de la humanidad. Esto es lo que, por supuesto, pretendemos mediadores. Después de mediamos de esta buena intención, estuvieron de acuerdo con las deliberaciones familiares», explicó Alfian en la sede de la policía del metro de East Jakarta, Viernes por la noche.

Leer también: Revisado 12 horas relacionadas con Uya Kuya Cat, Sherina Munaf fue revisada por esto



El abogado de Sherina, Adit, también enfatizó que su cliente no tenía malas intenciones cuando trajo a casa varios gatos pertenecientes a Uya Kuya.

«No hay intención de nada de Sherina o Indira, solo pura humanidad», dijo.



Artista Sherina Munaf después del examen sobre el Cat Uya Kuya

Mientras tanto, Uya Kuya explicó que desde el principio solo quería garantizar la existencia de su mascota perdida. Afirmó que todavía perderá tres gatos, a saber, Miss America, Ken y Sora.

«De hecho, solo me aseguraron cuántos gatos había en Sherina, cuántos gatos sostenía. Hasta ahora todavía hay tres colas que no han regresado», dijo Uya.

Además, UYA le dijo que acababa de regresar de Jember, Java Oriental, cuando los investigadores le pidieron inmediatamente que viniera a la sede de la policía de East Yakarta para aclararlo. Del examen, entonces supo que había cinco gatos en las manos de Sherina.

«Yo mismo no lo sé con certeza, porque dije que si no estoy equivocado tres, cuatro o cuántos. Aparentemente hay cinco en Sherina. El punto es que no tengo ningún problema con Sherina», dijo.

El proceso de examen duró mucho, incluso Sherina Munaf fue examinada durante aproximadamente 12 horas de la mañana a la noche. Sin embargo, el acuerdo pacífico que existe hace que este caso ciertamente no sea prolongado.