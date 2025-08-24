No tengo miedo: Tejashwi Yadav dice después del arresto en Maharashtra







Líder de RJD Tejashwi yadav El sábado afirmó que «no tenía miedo» de un FIR alojado en Maharashtra, gobernado por BJP, sobre su puesto en las redes sociales sobre el primer ministro Narendra Modi, y él «continuará diciendo la verdad».

Yadav ha sido reservado en el distrito de Gadchiroli para un puesto en su Handle X, antes de la gira del primer ministro por Bihar el viernes, en el que había alegado que las promesas de Modi a la gente eran un «Jumla» (retórica). El joven líder respondió: «¿Quién tiene miedo de un FIR? ¿Jumla es una palabra objetable? Simplemente estaba diciendo la verdad. Y continuaré haciéndolo. Pueden alojar tantos casos en mi contra como quieran».

En particular, el FIR en Gadchiroli Se dice que fue presentado después de una queja por el BJP MLA MLA Milind Narote. El líder principal del Congreso y el diputado de Rajya Sabha, Akhilesh Yadav, denominado FIR como una instancia de «Vendeta política».

El ex presidente del Congreso de Bihar agregó: «El BJP debería saber que pertenecemos a un linaje político que luchó contra los británicos sin que nos cobraran.

