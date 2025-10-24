¡No tengo intención de hablar mal de AQUA, protestan los internautas!

Subang, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi enfatizó que no tenía intención de hablar mal de la marca agua potable embotellada AGUA después de que el vídeo de su visita a la fábrica de la empresa en Subang se volviera viral. Dijo que muchas de las personas que protestaban eran internautas en las redes sociales, no él.

«¿Vine aquí con la intención de hablar mal de AQUA? Fueron los internautas quienes protestaron. El agua de manantial es clara, pero hay que ser honesto, cuando AQUA se construyó aquí por primera vez provenía de manantiales de montaña. El agua también estaba allí», dijo Dedi Mulyadi en un vídeo citado en la cuenta de Instagram @feedgramindo, el viernes (24/10/2025).

Anteriormente, el público discutió ampliamente el video de la visita de Dedi a la fábrica de agua potable embotellada de la marca AQUA (AMDK) en Subang. En una transmisión subida al canal de YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel (KDM), se vio al ex regente de Purwakarta observando directamente el proceso de tratamiento de agua en sus instalaciones. danone-AGUA.

En aquella ocasión, Dedi preguntó el origen. fuente de agua Materias primas utilizadas por las empresas para producir agua embotellada.

«¿Tomar el agua del río?» Dedi preguntó a uno de los empleados de la fábrica.

El personal explicó que el agua fue extraída del subsuelo. Esta respuesta hizo que Dedi pareciera sorprendido y volvió a confirmar si la fuente pertenecía a la categoría de aguas subterráneas profundas o no. pozos.

«Creo que proviene de agua superficial, de ríos o manantiales. ¿Eso significa que está en la categoría de pozos de bombeo profundos?» dijo.

En respuesta al vídeo viral, Danone-AQUA proporcionó una aclaración oficial. Destacaron que el agua utilizada no procede de pozos perforados ordinariamente, sino de acuíferos profundos, es decir, capas de agua subterránea naturales formadas a partir de sistemas hidrogeológicos de montaña y protegidas de forma natural.

AQUA dijo que la fuente de agua había sido objeto de estudios científicos en profundidad por parte de expertos de la Universidad Gadjah Mada (UGM) y la Universidad Padjadjaran (Unpad). De hecho, algunas fuentes puntuales fluyen por sí mismas o fluyen naturalmente sin un bombeo intensivo.

«Esta agua está protegida de forma natural y ha pasado por un proceso de selección y estudio científico por parte de expertos de la UGM y la Unpad. Algunos de los puntos de origen incluso son autoflujos o fluyen de forma natural», escribe el comunicado oficial de AQUA.