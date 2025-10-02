No tengas miedo más, Maarten Paes puede unirse al entrenamiento del equipo nacional de Indonesia

VIVA – Las noticias alentador llegaron para Equipo nacional Indonesia por delante de los continuos Calificación de la Copa Mundial 2026. El portero de Garuda, el principal, Maarten paesEs cierto que se ha recuperado y regresado al entrenamiento después de ser detenido durante mucho tiempo debido a una lesión.

Paes se convirtió en uno de los nombres llamado entrenador Patrick Kluivert para enfrentar dos partidos importantes contra Arabia Saudita (9 de octubre) e Iraq (12 de octubre) Hrs de la mañana temprano. Sin embargo, la condición del portero del FC Dallas era dudoso debido a una lesión en la parte superior del pie desde agosto pasado.

La lesión lo hizo ausente para defender el club en Major League Soccer (MLS) o fortalecer Equipo nacional indonesio. Ahora, las noticias positivas vinieron del gerente del equipo nacional indonesio, Sumardji, quien se aseguró de que Paes pudiera volver al pastoreo.

«Si Maarten, su condición realmente ha podido participar en el entrenamiento en el equipo. Y ambos, Maarten Paes y Emil Audero, continuarán partir. Eso es el 5 de octubre de sus respectivos clubes, desde cada país», dijo Sumardji en el aeropuerto Soekarno Hatta, jueves 2 de octubre de 2025.

El regreso de PAES es ciertamente una fuerza adicional para el equipo de Garuda. Su presencia completó la lista de porteros del Equipo Nacional Indonesio que ahora están habitados por cuatro nombres: Emil Audero, Ernando Ari Sutaryadi y Nadeo Argawinata a quienes acababan de ser llamados.

La calidad de Paes es sin duda. Jugando en MLS con el FC Dallas, el portero de 26 años tiene experiencia en el desempeño en un intenso nivel de competencia. Se cree que esto puede proporcionar una sensación de seguridad debajo de la barra al tiempo que aumenta la confianza de sus compañeros de equipo.

Passis participación en Calificación de la Copa Mundial 2026 de hecho muy esperado. Dos partidos contra Arabia Saudita e Iraq determinarán en gran medida los pasos de Indonesia en un esfuerzo por ganar boletos para las finales.

Con el regreso del portero principal, el equipo nacional de Indonesia puede ser más optimista para ver el importante duelo.