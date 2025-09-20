¡No tengas miedo de ir al extranjero! Kluivert dijo que esta es la clave del éxito de los jugadores jóvenes

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertenfatizando la importancia de ganar experiencia en el extranjero para los jugadores jóvenes. Según él, una carrera en competiciones internacionales puede acelerar el desarrollo de la calidad técnica y la competencia mental.

Leer también: Más popular: el árbitro var Sivakorn Pu -undom ‘amenazan’ al equipo nacional indonesio, el diploma de Erick Thohir es seguro?



En la actualidad, hay varios jugadores de Garuda que se someten a una carrera en países extranjeros. Llámalo Asnawi Mangkualam y Pratama Arhan que actuaron en la Liga Thai, Marselino Ferdinan en la Liga Kosovo y Ramadhan Sananta en la Liga Malasia. Kluivert evaluó que sus pasos deberían ser un ejemplo y una motivación para la próxima generación.

«En Europa, el tempo del juego es mucho más rápido, presionar es más estricto y el espacio es muy limitado. La situación obligó a los jugadores a desarrollarse más rápido», dijo Kluivert en el podcast The Haye Way.

Leer también: La respuesta de Bruno Fernandes después de Rashford Crazy en Barcelona



Aun así, el entrenador holandés todavía apreciaba la atmósfera fútbol americano Patria. Según él, la competencia nacional indonesia tiene un atractivo extraordinario debido al fanatismo de los partidarios. Sin embargo, reconoció que había diferencias sorprendentes en términos de intensidad y calidad del oponente en comparación con la mejor liga europea.

Como ex estrella de Ajax Amsterdam, BarcelonaHasta el AC Milan, Kluivert sabía muy bien cuán apretada la competencia al más alto nivel. También tiene una larga experiencia en fomentar talentos jóvenes, incluso cuando se confía en manejar las academias del PSG y el Barcelona.

Leer también: Comisión X del Parlamento indonesio habló sobre Erick Thohir con doble posición, no hubo regulación que se retirara de PSSI



«Si hay una oportunidad, los jóvenes jugadores indonesios deben atreverse a tratar de jugar en el extranjero. Esa es una experiencia muy valiosa», dijo Kluivert.

Además, Kluivert evaluó que el camino hacia las carreras internacionales no siempre debería tener que ir directamente a Europa. La competencia en Asia o incluso la Liga Australiana puede ser un trampolín efectivo. Citó nombres como Sergio Van Dijk y Rafael Struick que habían sentido los rigores de la competencia en la tierra de los canguros.

«Todo depende de la oportunidad y las personas. Si puedes ir directamente a Europa, por supuesto, es mejor. Pero si tienes que pasar por otra liga primero, no importa. Lo más importante es atreverse a intentarlo», concluyó Kluivert.