No te sorprendas de la nación a la que le gusta apoderarse de las riquezas de otros países.

Jacarta – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, invita a todas las partes a no admirar a las naciones que roban a otras naciones su riqueza.

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Así lo transmitió Prabowo en la 19ª Reunión Plenaria de la Cámara de Representantes de Indonesia para el V Período de Sesiones del Año de Sesiones 2025-2026 en el Contexto de la Presentación del Marco Macroeconómico (KEM) y los Principios de Política Fiscal (PPKF) de la RAPBN para el Año Fiscal 2027, Edificio Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Yakarta el miércoles 20 de mayo de 2026.

Inicialmente, Prabowo pidió a todas las partes tener el coraje de afrontar los problemas, incluso si se trata de desafíos, obstáculos o deficiencias en la gestión de la economía indonesia.

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«Tengamos el coraje de enfrentar los problemas incluso si son desafíos, obstáculos o deficiencias. En cuanto a la gestión de la economía de nuestro país, en realidad fue formulada por los fundadores de nuestra nación», dijo Prabowo.

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También enfatizó que los fundadores de la nación indonesia no eran figuras inocentes o ingenuas. Ellos, dijo, entienden de primera mano el sufrimiento causado por el colonialismo y el imperialismo.

«Los fundadores de nuestra nación no fueron personas inocentes ni ingenuas. Sintieron el colonialismo, se sintieron humillados, esclavizados, despojados del honor y el respeto propio de la nación indonesia», dijo Prabowo.

El Jefe de Estado evaluó que los fundadores de la nación indonesia fueron testigos de cómo la nación colonial tomó las riquezas del archipiélago para enriquecer su propio país.

«Vieron y sintieron la riqueza del archipiélago que nuestros colonialistas estaban tomando para enriquecerlos», dijo.

Por lo tanto, Prabowo recordó al pueblo indonesio que no se sienta inferior a otros países, especialmente a los países que obtienen riqueza a través de prácticas coloniales.

«No deberíamos sorprendernos demasiado de que las naciones ricas saqueen la riqueza de otras naciones», subrayó.

«No seamos humildes. No siempre admiremos lo que nos enseñan cuando ellos mismos no practican lo que nos enseñan», continuó.

Sin embargo, admitió que no invitó a todas las partes a odiar a nadie ni a otras naciones.

 Prabowo inaugura 1.061 Kopdes rojos y blancos Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Sin embargo, Prabowo enfatizó que invitó a todas las partes a aprender de la historia.

«No nos invito a odiar a nadie. No nos invito a odiar a otras naciones. No. De hecho, nos invito a aprender, pero también tenemos que aprender de la historia», dijo.