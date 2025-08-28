¡No te pierdas! Programa de dibujo de la Liga de Campeones 2025/26 y Lista 36 participantes

Yakarta, Viva – UEFA Lanzó oficialmente una lista de 36 equipos participantes Campeón de la liga 2025/26 junto con la distribución de macetas para la lotería de fase grupal. Dibujo se llevará a cabo el jueves 28 de agosto de 2025 a las 18:00 CET o 23.00 WIB y se transmitirán en vivo a través del sitio oficial y la solicitud de la UEFA.

Pot de lotería de la Liga de Campeones 2025/26

Pot 1:

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Pot 2:

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Bruggge.

Pot 3:

Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Nápoles, CP Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Pot 4:

Councos, Mónaco, Galasasaray, Union SG, The News Unitednes’s Clura.

Mecanismo de dibujo

Cada equipo enfrentará ocho oponentes diferentes en la fase de la liga (fase de la liga), dos de cada bote. Un juego se juega en casa y otro. Reglas importantes en la lotería:

El equipo del mismo país no puede reunirse en esta fase.

Un equipo no puede conocer a más de dos oponentes de la misma asociación.

Después de la lotería, el calendario de partidos completos se anunciará el sábado 30 de agosto de 2025.

Horario de la Liga de Campeones 2025/26

Fase Liga (Fase de la liga): 16 de septiembre – 10 Desember 2025

Play-Off Knockout: 17–25 de febrero 2026

Big 16: 10-18 de marzo de 2026

Quarter -Finales: 7–15 de abril de 2026

Semifinal: 28 de abril – 6 de mayo de 2026

Final: 30 Mei 2026 Di Budapest, Hungría.

Con el formato de 36 equipos, se predice que la Liga de Campeones de esta temporada presentará una competencia más feroz. Grandes clubes como Real Madrid, Manchester City, Bayern München, hasta que Barcelona volverá a ser un favorito, pero debutantes como Pafos (Chipre) y Kairat Almaty (Kazajstan) están listos para sorprender.