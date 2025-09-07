No te pierdas el lunar total de esta noche

Yakarta, Viva – El raro fenómeno del cielo adorna el universo esta noche, domingo 7 de septiembre de 2025 hasta el lunes 8 de septiembre de 2025, a partir de 23.27 WIB a las 02.56 WIB en la mañana del 8 de septiembre.

La gente indonesia tiene la oportunidad de ver eclipse lunar Total o popular entre la designación luna de sangre Porque la luz de la luna parece roja sangre.

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin) asegurar eclipse lunar total Esta vez se puede observar en toda Indonesia a simple vista, sin la necesidad de un telescopio. De hecho, algunos teléfonos celulares también pueden capturar este raro momento claramente.

El profesor del Centro de Investigación de Astronomía y Astrofísica Brin Space Research, Thomas Djamaluddin, explicó que el eclipse lunar total ocurrió cuando toda la luna llena se incluyó en la sombra de la tierra.

«Cuando toda la luna llena entró en la sombra de la tierra, que se llamaba un eclipse lunar total. Luego, la sombra de la tierra comenzó a abandonar la luna llena, de regreso a la fase del eclipse en parte que marcó el proceso final del eclipse», explicó Thomas, domingo 7 de septiembre de 2025, citado por Antara.

Agregó, cuando el eclipse de luna llena completa no estaría totalmente oscura. El color rojo sangre surge debido a la luz solar refractada por la atmósfera de la tierra en la superficie de la luna.

«Es por eso que un eclipse lunar total a menudo se llama Blood Moon (Blood Red Moon)», dijo.

Brin lanzó un horario completo para el eclipse lunar total de esta noche:

23.27 WIB – Eclipse temprano parcial

00.31 WIB – Total de eclipse temprano

01.53 WIB – Fin del eclipse total

02.56 WIB – Fin de Eclipse

Mientras tanto, la Agencia de Meteorología de Climatología y Geofísica (BMKG) también reveló que el pico del eclipse para la región de Wita ocurrirá alrededor de 02.11 Wita, o equivalente a 01.11 WIB y 03.11 WIT.

Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) South Sulawesi, H Ali Yafid, recordó que el momento del eclipse lunar no solo es testigo en términos de la belleza del universo, sino que también se convierte en el momento adecuado para aumentar la adoración.

«Este fenómeno no solo es hermoso para ser visto, sino también un momento para aumentar la adoración», dijo H Ali en Makassar, domingo 7 de septiembre de 2025/

Según él, hay cinco prácticas de Sunnah que se pueden hacer durante el eclipse de la luna. Primero, realice el eclipse (Khusuf). Segundo, da limosnas. Las otras tres prácticas son aumentar su mérito, oración y caridad.

Ali agregó, esta apelación fue una dirección del Ministro de Religión de la República de Indonesia KH Nasaruddin Umar, que luego fue continuada por toda la Oficina Regional del Ministerio de Religión en las regiones.

Este fenómeno del cielo también fue bien recibido con entusiasmo por la comunidad. Uno de los residentes de Makassar afirmó no querer perder la oportunidad de ver un eclipse lunar raro.

«Por lo general, cuando menos de las 10 pm todos los rollos esperan en el porche para ver el proceso del proceso. Después de eso, luego haga la oración del eclipse», dijo.

Sin embargo, si el momento pasa la medianoche, algunos residentes eligen esperar la hora de la oración de la tarde mientras realizan oraciones de Khusuf.

Aun así, para las personas religiosas, este fenómeno también es un recordatorio de la grandeza de Dios. Según lo declarado por el Ministerio de Religión, Eclipse no es solo un espectáculo natural, sino también la oportunidad de aumentar las buenas acciones.

El próximo eclipse lunar total solo ocurrirá el 3 de marzo de 2026, pero el pueblo indonesio solo puede ver la sección final porque Purnama ha sido publicado durante el eclipse.