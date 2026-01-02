No te equivoques, ven a buscar errores.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto respondiendo a las críticas que a menudo se dirigen al gobierno sobre el manejo posterior a los desastres.

El Jefe de Estado subrayó que no es alérgico a las críticas, pero pidió a todos los niveles que se mantengan concentrados en su trabajo y no se dejen influenciar por comentarios sarcásticos.

«Consideramos las cosas que se dicen como advertencias para nosotros, pero no debemos dejarnos influenciar», dijo el presidente Prabowo en Aceh Tamiang.

El Presidente hizo estas declaraciones al inspeccionar la construcción de unas 600 residencias construidas por Danantara para los residentes afectados desastre inundaciones y deslizamientos de tierra.

Según Prabowo, las críticas seguirán siendo escuchadas como parte de la dinámica democrática.



El presidente Prabowo Subianto y su personal.

El Presidente también se refirió a las críticas que a menudo se dirigen a la ministro quien fue directamente al lugar del desastre. Él cree que a menudo se culpa a cualquier medida que tome el gobierno.

«Una vez más, no cometas un error, ven a buscar el error también, está bien», dijo Prabowo.

Sin embargo, Prabowo aseguró que la gestión de desastres no era sólo un discurso. Enfatizó que el gobierno trabaja con un enfoque basado en evidencia y resultados reales en el terreno.

«Creo en la evidencia, basado en evidenciaAsí trabajo», afirmó el Presidente.

Esta visita a Aceh Tamiang es la primera agenda de trabajo del presidente Prabowo a principios de 2026.

La inspección del desarrollo residencial confirma el enfoque inicial del gobierno de Prabowo en acelerar la recuperación y satisfacer las necesidades básicas de las comunidades afectadas por los desastres.

En esta actividad, el Presidente estuvo acompañado por el Gobernador de Aceh Muzakir Manaf, el CEO de Danantara Rosan Roeslani, el COO de Danantara Dony Oskaria y el Ministro Coordinador de Infraestructura Agus Harimurti Yudhoyono.

También estuvieron presentes varios funcionarios estatales de alto rango, incluido el Secretario del Gabinete Teddy Indra Wijaya, el Ministro de Estado Prasetyo Hadi, el Ministro del Interior Tito Karnavian, el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Maruli Simanjuntak, el subcomandante del TNI Tandyo Budi y el jefe del BNPB Suharyanto.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar