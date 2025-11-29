¡No te equivoques! El médico dice que la liposucción no es un atajo para perder peso, ¿por qué?

Jacarta – En medio del auge de las tendencias en el cuidado del cuerpo, liposucción A menudo se malinterpreta como una forma rápida de adelgazar. Muchas personas vienen con la esperanza de que una vez realizado el procedimiento, se solucionarán todos los problemas de peso.

Aunque según la Dra. Ida Bagoes Insani del Hospital Pondok Indah (RSPI), esta suposición era errónea desde el principio. Desplázate para obtener más información, ¡vamos!

“La liposucción no es para perder pesono para reemplazar un estilo de vida saludable y no para reemplazar el ejercicio», dijo recientemente en Menteng, en el centro de Yakarta.

Mientras esta mentalidad no sea la correcta, cualquier acción corre el riesgo de decepcionar al paciente o de experimentar un rebote. El Dr. Bagoes señala que la falta de educación suele ser la raíz del problema.

A menudo se encuentra con pacientes que acaban de regresar de una cirugía del extranjero pero regresan con cuerpos más grandes que antes. ellos pensaron lémaco desaparece para siempre y luego regresa al antiguo estilo de vida desordenado.

«A menudo veo pacientes que se han operado en el extranjero: hoy se hicieron una liposucción, regresaron a Indonesia, comen descuidadamente, no mantienen su estilo de vida y al final están incluso más gordos que antes de la liposucción», dijo.

Por lo tanto, en RSPI, el enfoque dado no es simplemente una acción operativa, sino más bien una comprensión holística. «Nuestro objetivo no es que los pacientes se operen con nosotros. Lo importante es que los pacientes primero comprendan correctamente para que puedan decidir qué es bueno para ellos mismos».

Antes de realizar el procedimiento, cada paciente debe pasar por un estricto proceso de detección por motivos de seguridad. Se realizan exámenes físicos, laboratorios, registros cardíacos, radiografías y consultas con especialistas para garantizar que el cuerpo esté realmente preparado.

No todo el mundo puede someterse a una liposucción. Los pacientes con diabetes o hipertensión no controlada, enfermedades cardíacas graves, usuarios de anticoagulantes, mujeres embarazadas o madres que amamantan deben posponer o incluso no poder someterse a este procedimiento.

Para el Dr. Bagoes la seguridad es mucho más importante que simplemente cumplir con las exigencias estéticas. Los resultados de la liposucción no son los mismos en todas las edades.

En los pacientes de 20 años, la piel suele ser más elástica, por lo que se vuelve a unir más fácilmente después de eliminar la grasa. Mientras tanto, a los 50 años, la piel tiende a ceder. La tecnología de liposucción asistida por láser ayuda a tensar la piel para evitar la flacidez, pero la recuperación de la piel aún depende de la edad y la calidad del tejido individual.