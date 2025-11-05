¡No te equivoques! Aquí se explica cómo hacer la transición de comida vieja a comida nueva sin problemas para gatos

Jacarta – Hay muchas razones por las que los propietarios gato Quiere cambiar la comida de su mascota. Empezando por querer mejorar la calidad de la alimentación, problemas de salud o problemas con el confort del pelaje fino.

Lea también: Miles de gatos en Indonesia obtienen una ingesta nutricional completa; se batió un nuevo récord en el evento IIPE 2025



Aunque parezca trivial, cómo sustituirlo comida para gatos bueno de comida húmeda el comida secaEl cambio de una marca a otra, o de un alimento normal a una dieta especial, no se puede hacer al azar. Un proceso de transición demasiado rápido puede provocar que los gatos se estresen, pierdan el apetito e incluso experimenten trastornos digestivos.

«Si se reemplaza inmediatamente, algunos gatos tienen una tendencia sensible, pueden vomitar su comida o incluso tener diarrea, sus heces son líquidas. Por eso hay que hacer la transición», dijo Drh. Ernita Widyasari en una sesión reciente de un programa de entrevistas.

Lea también: Pramono emite inmediatamente un reglamento gubernamental que prohíbe comer carne de perro y gato



Por eso, dijo Ernita, entendiendo el método. transición alimentaria El adecuado es muy importante para que los gatos se mantengan sanos, activos y disfruten felices de cada bocado. Entonces, ¿cuál es el truco?

Ernita explicó que la transición alimentaria debe hacerse de forma paulatina. Del primer al tercer día, los dueños de gatos pueden mezclar comida vieja con comida nueva con una composición de 75 por ciento de comida vieja y 25 por ciento de comida nueva.

Lea también: Pramono emitirá un reglamento gubernamental que prohibirá el comercio de carne de perros y gatos en Yakarta



«Transición alimentaria hay que tomárselo con calma. Le recomendamos que utilice la comida vieja mezclada con la comida nueva dentro de una semana. «En los primeros 1 a 3 días de la semana, 25 por ciento de comida nueva, 75 por ciento de comida vieja, el quinto día es 50:50».

Ernita continuó diciendo que en el sexto y séptimo día el dueño puede darle la nueva composición de alimento más que la comida anterior, es decir, 75: 25. Después de eso, en el octavo día, el gato puede recibir la nueva comida por completo.

«Después del día 6 al 7, 75 por ciento de comida nueva, 25 por ciento de comida vieja. Sólo en el octavo día, continúa con comida 100 por ciento nueva. Si aún no quieres comer, puedes mezclarla poco a poco porque los gatos la usan». sabor de lo salvaje «Realmente te gusta, hermano», dijo.

Ernita también destacó la importancia de elegir los productos alimenticios adecuados para gatos con problemas digestivos o piel sensible.

«La comida para gatos con proteínas novedosas es buena para gatos con problemas digestivos o piel sensible, porque la proteína no se encuentra comúnmente en alimentos regulares como el venado y el salmón», dijo Ernita.