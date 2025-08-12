No te atrevas a mirar los ojos

VIVA –

El partido de revancha Vol.3 superestrella entre El Rumi y Jefri Nichol el sábado 9 de agosto todavía está en el centro de atención. Curiosamente, el público no solo destacó la victoria de El Rumi sobre Jefri Nichol.

Algunos momentos detrás del partido del segundo hijo Maia Estianty Y Ahmad Dhani era igualmente atractivo para la atención del público. Uno de ellos es el momento de la reunión entre Mulan Jameela y Maia Estianty. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

En el video subido en la cuenta tiktok @forcadumpie el lunes, se vio que Maia viniera directamente para brindar apoyo a su hijo. Curiosamente, hay un momento en el que Maia y Mulan Jameela se desmayaron mientras estaban fuera del área de boxeo en JCC Senayan.

En ese momento se vio que Mulan Jameela, que llevaba ropa negra, se acercó inmediatamente a Maia Estianty, que estaba caminando. La esposa de Ahmad Dhani, inmediatamente extendió su mano para estrecharle la mano con Maia Estianty.

Inicialmente, Maia no era demasiado consciente de que había una figura de Mulan Jameela antes de finalmente la esposa de Ahmad Dhani extendió su mano para estrechar la mano de Maia Estianty. Maia luego miró a Mulan e inmediatamente estrechó las manos de su antiguo compañero de dúo en la reina. Maia también fue visto inclinando un poco la cabeza que interpretó para dar la bienvenida a Mulan Jameela.

El momento de la reunión fue inmediatamente comentado por los usuarios de las redes sociales de Tiktol. No algunos de los usuarios de las redes sociales que tenían curiosidad sobre lo que Mulan Jameela había dicho mientras agitaba la mano de Maia Estianty.

«Mulan dijo qué, date prisa así», comentó los internautas.

«Cuando me doy la mano, Mulan dijo qué», dijo otro.

«Siempre es Mulan quien regresa a casa», dijo los internautas.

«Saludo a Maia, no facilitando», dijo otro.

«Mulan no se atreve a mirar a Maia», dijo los internautas.

«Pero sus ojos miraron a los demás a la madre», dijo los internautas.

Para obtener información, el partido de la superestrella de la revancha Vol.3 que trajo a El Rumi y Jefri Nichol se celebró el sábado 9 de agosto de 2025 en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC). En ese partido, Jefri Nichol tuvo que volver a derrotar del amante de Syifa Hadju.

El actor fue declarado Knockout técnico (TKO) en solo 38 segundos en la primera ronda debido a la dislocación del hombro derecho. Si el árbitro no detiene el partido de inmediato, se teme que la dislocación del hombro derecho experimentada por Jefri Nichol sea aún peor.