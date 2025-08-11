No te afeites el cabello para Bugonia

Jennifer Lawrence admitido a Vogue como parte de Piedra de Emma‘s Nueva historia de portada que originalmente argumentó en contra de que se afeitara todo el cabello para el próximo de Yorgos Lanthimos «Bugonia«Una reinvención de la película de Corea del Sur de 2003″ ¡Save the Green Planet! » Ese arroja a Stone como un CEO farmacéutico que es secuestrado por un par de teóricos de la conspiración (Jesse Plemons y Aidan Delbis) convencidos de que es un alienígena al destruir la Tierra.

«Realmente no quería que ella se afeitara la cabeza», dijo Lawrence sobre su dos veces amiga ganadora del Oscar. «Ya había vivido el corte de pelo Billie Jean King».

Lawrence se refiere a la piedra de peinado en «Battle of the Sexes», en la que interpretó al icónico tenista Billie Jean King. Para «Bugonia», Stone canalizó a su Natalie Portman interior en «V para Vendetta» y se afeitó el cabello en la cámara mientras filmaba una escena para la comedia oscura en el fondo de un Range Rover. El actor se rompió en lágrimas en su trailer antes de disparar la escena de afeitado cuando le recordaba cuando su madre, Krista, luchó contra el cáncer de mama. Como Stone lo dijo: «Ella realmente hizo algo valiente. Solo me estoy afeitando la cabeza».

Pero Stone terminó amándolo, diciendo: «No hay mejor sentimiento en el mundo. ¿La primera ducha cuando te has afeitado la cabeza? Oh, Dios mío, es increíble».

El resultado final también hizo que Lawrence admitiera que ella también estaba equivocada. Como Lawrence le dijo a Vogue: «Honestamente, se veía hermosa. Lo logró». Incluso la madre de Stone reaccionó diciéndole a su hija: «Estoy tan celosa. Quiero afeitarme la cabeza de nuevo».

«Cuanto más desafiante se vuelve, más me gusta», agregó Stone sobre su carrera como actor. «Si no estás creciendo o te empujas a diferentes lugares, y creo que es lo mismo para la mayoría de las personas en casi cualquier trabajo, te estancas».

Stone ganó su segundo Oscar a la mejor actriz por «Poor Things», también dirigida por Lanthimos. Lawrence estaba en el escenario en ese momento y su compañera presentadora Michelle Yeoh entregó el Premio de la Academia a Lawrence para poder otorgarlo a su amiga Stone.

«En la verdadera forma Emily, tan pronto como salimos del escenario y corrimos al baño para gritar y llorar», dijo Lawrence sobre el momento, «susurré, ‘dos veces ganadora de la mejor actriz’, y ella respondió:» Sin embargo, eso es malo «.

«Bugonia» se estrenará mundialmente en competencia en el Festival de Cine de Venecia antes de lanzarse en los cines el 24 de octubre de Focus Feature. Dirigirse a Sitio web de Vogue para leer la portada de Stone en su totalidad.