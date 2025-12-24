No son solo factores naturales: el grupo de trabajo del PKH revela que la conversión de tierras provoca inundaciones repentinas en Aceh, Sumatra del Norte

Jacarta – Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (Grupo de trabajo del PKH) reveló hallazgos sorprendentes sobre el desastre de las inundaciones repentinas que afectó a las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Es cierto que este desastre no es sólo un fenómeno natural ordinario, sino un impacto real de cambio de uso de suelo masiva en la región aguas arriba.

Esto fue transmitido directamente por Ministro de justicia Sanitiar Burhanuddin en su informe al Presidente de la República de Indonesia. Según los resultados de un análisis conjunto con el Centro de Investigación Interdisciplinario ITB, se encontró una fuerte correlación entre la destrucción de los bosques y la alta intensidad de los desastres en la región.

«El gran desastre de inundaciones en Sumatra no es sólo un fenómeno natural ordinario, sino que está relacionado con la conversión masiva de tierras en las cuencas de los ríos aguas arriba (DAS)», dijo Burhanuddin en la Oficina del Fiscal General (Kejagung), Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025, citado en YouTube de la Secretaría Presidencial.

27 empresas examinadas

En respuesta a estos hallazgos, el Grupo de Trabajo del PKH actuó rápidamente para aclarar las 27 empresas que operan en las tres provincias afectadas. Estas empresas están indicadas para contribuir a daño ambiental lo que desencadena un desastre.

Según Burhanuddin, la conversión de tierras provoca una pérdida drástica de la cubierta vegetal. Como resultado, la capacidad del suelo para absorber el agua de lluvia se reduce significativamente.

«Durante las lluvias extremas, los caudales de agua superficial aumentan considerablemente, de modo que el volumen de agua se desborda y provoca inundaciones repentinas», explicó.

Investigación entre agencias

Sobre la base de estos hallazgos, el Grupo de Trabajo de PKH recomienda una investigación en profundidad de todos los sujetos legales, tanto corporaciones como individuos, que sean sospechosos de estar involucrados en la destrucción de áreas aguas arriba.

Este proceso legal implicará la colaboración entre agencias, desde la Fiscalía General, la Policía Nacional, el Ministerio Forestal y el Ministerio de Medio Ambiente. Este paso se tomó para garantizar que la aplicación de la ley funcione de manera efectiva y sin superposiciones.

«La ley debe respetarse. Se necesita una aplicación estricta de la ley como guardia nacional. Nos aseguramos de que los bosques se gestionen en interés de la gente, no de un puñado de grupos», subrayó el Fiscal General.

Hasta ahora, el Grupo de Trabajo de PKH continúa realizando identificaciones sobre el terreno para acelerar la resolución de los casos de conversión de tierras que amenazan la seguridad de los residentes en Sumatra.