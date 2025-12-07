No sólo Warren Buffett, este hombre de 36 billones de IDR todavía vive en su primera casa

Jacarta – Es bien sabido que el legendario inversor mundial Warren Buffett todavía vive en la misma casa. riqueza la limpieza ha llegado miles de millones Dólares estadounidenses. Este camino también fue elegido por el vicepresidente de Berkshire Hathaway, que posee una riqueza de 2.200 millones de dólares o el equivalente a 36,6 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.660 IDR por dólar estadounidense). Charlie Munger.

En una época en la que los multimillonarios se apresuran a comprar casas de lujo, Charlie Munger ha pasado casi siete décadas viviendo en casa sencilla que compró en 1953. Sin lujos, ni siquiera aire acondicionado, aunque su patrimonio neto en vida ascendía a miles de millones de dólares.

Munger, quien murió en noviembre de 2023 a la edad de 99 años, en realidad era dueño de una casa de lujo en el área de Montecito, California. La residencia con vistas al mar está ubicada en una zona exclusiva que él mismo diseñó.

Esta casa icónica incluso recibió el apodo de los residentes locales como Mungerville, pero Munger casi nunca vivió en esta casa. Prefiere quedarse en su antigua residencia de Los Ángeles, más funcional y nada glamorosa.

Según informes El diario de Wall Street, La simplicidad de la casa de Munger significó que sus amigos incluso trajeron un ventilador eléctrico y cubitos de hielo para enfriar la sala de lectura del legendario inversionista cuando llegó una ola de calor tres años antes de que Munger muriera. Antes de morir, Munger reveló las razones por las que rechazaba el estilo de vida lujoso típico de los multimillonarios.

“[Buffett dan saya] lo suficientemente inteligentes como para ver a nuestros amigos ricos construir casas muy lujosas. Y yo diría que en casi todos los casos los hace menos felices, no más felices», explicó Munger. Yahoo Finanzas el domingo 7 de diciembre de 2025.

Según Munger, las viviendas grandes ofrecen ventajas adicionales muy limitadas. Una casa más grande puede ayudar a albergar a más personas, pero su mantenimiento puede resultar muy costoso.

Munger cree que un estilo de vida ultralujoso puede tener un impacto negativo en la familia. Con nueve hijos de dos matrimonios, eligió deliberadamente una vida más sensata.