¡No sólo uno! Resulta que hay 7 videos de CCTV del presunto adulterio de Inara Rusli-Insanul Fahmi, ¿cuáles son sus contenidos?

Jacarta – Investigación de un caso de presunto adulterio que ha arrastrado nombres Inara Rusli Y Insanul Fahmi continúa desplegándose en Polda Metro Jaya. Más recientemente, la policía reveló hechos importantes sobre las pruebas que se habían embolsado los investigadores. No solo una, hay siete grabaciones de CCTV que se cree que están relacionadas con este caso.

El jefe de la subdivisión de Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, confirmó que los investigadores habían recopilado una serie de pruebas que se consideraron suficientes para llevar el caso a la siguiente etapa. Actualmente, el informe presentado por Wardatina Mawa aún se encuentra en la etapa de investigación y pronto se incluirá en la agenda del caso. ¡Desplácese para obtener más información!

En el proceso, la policía ha examinado a diversas partes consideradas relevantes. Desde el reportero, la persona denunciada, hasta la dirección del hotel en la zona de TB Simatupang, que se dice que es el lugar del incidente. El examen se llevó a cabo para desentrañar la serie de hechos que sirvieron de base para la denuncia de sospecha de adulterio.

AKBP Reonald también reveló que el examen de Inara Rusli e Insanul Fahmi se llevó a cabo antes de lo previsto.

«Inicialmente estaba previsto para el 26 de diciembre, pero se reprogramó para el 24 de diciembre de 2025. Para IR e IF, sus declaraciones fueron tomadas en esa fecha», dijo recientemente Reonald al equipo de prensa.

Con este examen, los investigadores han interrogado a todas las partes consideradas directamente relacionadas con este caso. Como resultado, la policía dispone ahora de tres pruebas que se considera que cumplen con los requisitos legales.

Una de las pruebas que está en el centro de atención son las imágenes de CCTV de lugares que se cree que están relacionados con el incidente. En lugar de un vídeo, la policía confiscó un disco flash que contenía siete grabaciones a la vez.

«Un disco flash con las iniciales V, rojo, con una capacidad de cuatro Gigabytes, contiene siete grabaciones de vídeo CCTV», dijo Reonald.

Además de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores también confiscaron los documentos legales del matrimonio del denunciante, así como capturas de pantalla de conversaciones en las redes sociales. Entre las pruebas se encuentra una copia del mensaje directo de Instagram entre Wardatina Mawa y una cuenta llamada Gunzo_Mustako. Hasta el momento, la policía no ha revelado el papel de esta cuenta en este caso.