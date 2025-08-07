No solo una cuestión de préstamos para automóviles, ACC desarrolla cosas diferentes

Surakarta, Viva– Compañía financiación Automotriz, Astra Credit Companies (Accidentista), expandiendo su papel fuera del sector financiero inaugurando el Gedang Selirang Astra Berseri Village (KBA) en Kauman RW 2 Village, Pasar Kliwon District, Surakarta.

Este paso es parte de la estrategia a largo plazo de ACC para alentar un desarrollo comunitario inclusivo y empoderado, en línea con el cambio en la industria automotriz hacia una dirección más sostenible y de orientación ambientalmente.

La actividad de inauguración a la que asistieron la gerencia de ACC y los líderes de la comunidad local se llenó de diversas actividades que aumentaron cuatro enfoques principales, a saber, salud, educación, emprendimiento y el medio ambiente.

Entre estos se encuentran el fortalecimiento de los servicios Posyandu para niños pequeños, la provisión de becas para los niños de la comunidad de atención ambiental (ACIL), capacitación de batik, para el desarrollo de la agricultura urbana con el grupo de mujeres agricultores.

Curiosamente, algunas actividades también están relacionadas con un aumento en la conciencia de la gestión de los desechos plásticos y la utilización de los recursos domésticos, un EISU cada vez más relevante en medio del desarrollo de vehículos eléctricos y aliento de estilos de vida ecológicos.

El director ejecutivo de ACC, Hendry Christian Wong, dijo que los esfuerzos como este no son solo parte de las contribuciones sociales, sino que también se integran con la misión principal de la compañía de apoyar una vida mejor a través del financiamiento.

«ACC está tratando de ayudar siempre a mejorar la calidad de la vida de las personas que están en armonía con la misión de promover el crédito por una mejor vida», dijo en un comunicado recibido Viva Automotive.

ACC, como empresa de financiamiento de vehículos, vea la importancia de desarrollar una fuerte participación social, especialmente en medio de la transformación automotriz nacional, que se integra cada vez más con los aspectos de inclusión digital, ambiental y financiera.

Anteriormente, ACC también había realizado varias capacitación, como educación financiera familiar, clasificación de residuos y marketing digital en esta región. En el futuro, se espera que este tipo de iniciativa continúe desarrollándose como parte de la contribución del sector automotriz al desarrollo comunitario independiente y adaptativo.