No solo un terraplén concreto, los residuos también amenazan nuestras vidas

Yakarta, Viva – La polémica que enfrenta los pescadores en cilincing, en el norte de Yakarta, no solo se detiene ante la multitud de conversaciones sobre la estructura del concreto en las aguas locales. También enfrentan problemas que han estado sucediendo durante mucho tiempo, a saber, la contaminación de los desechos industriales y domésticos que contamina el mar donde se ganan la vida.

El presidente del representante de los pescadores cilincantes, Danu Waluyo, enfatizó que este problema de desechos se ha convertido en una seria amenaza para la supervivencia de los pescadores locales.



Presidente del representante de pescadores cilincring, Danu Waluyo Foto : Abdul Gani Siregar/Tvonenews

«Tenemos problemas relacionados con los desechos industriales cada año. El problema de los desechos industriales a través del río, aquí está la participación de toda la región», dijo Danu en una conferencia de prensa con la gestión de PT Karya Citra Nusantara (KCN) y representantes gubernamentales, incluido el Ministerio de Asuntos Marítimos y Fisheries, Domingo (9/14/2025).

Según Danu, los ríos que cruzaron Dki Yakarta se convirtieron en el camino principal de la entrada de desechos industriales y desechos domésticos antes de finalmente vaciar en el mar cilincante. Estas condiciones hacen que sea más difícil para los pescadores obtener pescado, incluso sus barcos a menudo están dañados.

«Debido a que los desechos domésticos y los desechos industriales son a través de los ríos que se vacían en el mar. Los factores de pérdida que enfrentan los pescadores, la hélice debe estar expuesta a la basura», explicó.

Agregó que el daño al ecosistema marino debido a la contaminación no es solo la responsabilidad de la industria, sino que es un error compartido.

«Así que todo eso es afectado, la industria y el hogar, todos somos culpables, solo admitimos», continuó. (Abdul Gani Siregar/Tvonenews)