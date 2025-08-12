Yakarta, Viva – Presidente Director (Director Gerente) PT PT AGRINAS DE FODY Archipiélago, Joao Angelo De Sousa Mota, renunció oficialmente a su posición a pesar de solo seis meses de liderazgo. Anunció esta decisión en Yakarta el lunes 11 de agosto de 2025 con el argumento de que no había podido hacer una contribución significativa a la economía del país y al bienestar de los agricultores.

«Por lo tanto, lamentamos mucho, disculpándonos con todos los ciudadanos, especialmente con los agricultores, con el estado y el presidente que nos han designado para llevar a cabo este puesto. Así que permítame transmitir mi renuncia y permitirme disculparse», dijo Joao, dijo Viva.co.id.

Joao reveló que los problemas alimentarios en Indonesia son muy graves y requieren pasos de aceleración. Sin embargo, consideró que era difícil de hacer porque burocracia en la Agencia de Gestión de Inversiones de Power de Anagata Nusantara (BPI Danantara) Demasiado complicado y complicado.

Se dice que la burocracia es «inhibición principal»

En su declaración, Joao reconoció que su experiencia de seis meses en la comida de PT Agrinas estuvo marcada por obstáculos burocráticos y falta de apoyo presupuestario. Consideró el patrón de trabajo de BPI y entre aún demasiado administrativo y menos orientado a los resultados comerciales.

Dio un ejemplo, para un plan de proyecto, la comida PT Agrinas hasta que tuvo que presentar tres estudios de factibilidad. Según él, esto muestra la lenta toma de decisiones en la institución.

«Por cierto, del sector privado puro donde solía trabajar rápidamente, brevemente, con procedimientos que favorecen cómo acelerar una actividad y orientado con ganancias», dijo Joao.

Centro de trabajo asistente de Prabowo

Joao dijo que tal cultura laboral era muy diferente de lo que conoció y entre. Incluso consideró el entusiasmo del Ministro de Defensa, así como al presidente electo Prabowo Subianto para avanzar en el sector alimentario no fue completamente equilibrado por sus criadas.

«Esta cultura resultó estar muy lejos de lo que practicamos hasta ahora, por lo que vi el entusiasmo y la seriedad de Pak Prabowo, que no fue apoyado por sus ayudantes, incluidos amigos en y entre, todavía una administración muy larga, superpuesta y nunca terminó», explicó.

Todavía en el cargo, pero sin autoridad

Joao enfatizó que su carta de renuncia había sido enviada a y entre Indonesia y recibida por el personal de nivel de gerente. Sin embargo, aún llevará a cabo sus deberes como director del presidente durante los próximos 30 días, pero ya no tendrá la autoridad para firmar los documentos de la compañía.

En el futuro, Joao espera que el gobierno pueda brindar el máximo apoyo a los agricultores, por lo que aumenta la productividad y los precios de los alimentos como el arroz en el mercado siguen siendo asequibles.