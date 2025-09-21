No solo un estilo, el comandante de TNI reveló las razones del nuevo equipo de defensa adicional

Yakarta, Viva – La razón por la que el TNI agregó la herramienta principal del sistema de armas (equipo de defensa) Nuevo, uno de ellos Tanque Tigre, revelado.

Comandante de TNI El general de TNI, Agus Subiyanto, dijo que Indonesia es un archipiélago muy grande y tiene islas remotas. Al mantener la soberanía de la patria, dijo que los equipos de defensa sofisticados lo necesitaban a medida que se desarrollaba el Times.

«Si miramos la guerra ahora, el mundo es muy sofisticado. Si no seguimos desarrollo ¿Cómo podemos proteger a la comunidad? «Dijo, domingo 21 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, el TNI agregó una nueva potencia presentando equipos de defensa como Tiger Tanks para proteger a Indonesia.

Se sabe que, en la Feria TNI 2025, el Ejército (AD) exhibió el equipo de defensa del tanque Tiger, que fue el resultado de la cooperación de Indonesia-Turki y fue el resultado de la producción nacional.

Los tanques de tigre pesan alrededor de 30 toneladas con dimensiones de 7 metros de largo, 3.2 metros de ancho y 2.62 metros de alto. Este vehículo de combate puede subir a una velocidad de 70 kilómetros por hora con una distancia de crucero de hasta 600 kilómetros.

El armamento principal es un cañón de calibre de 105 milímetros con una variedad de logros de más de 5 kilómetros, dependiendo del tipo de munición, mientras que la distancia de tiro efectiva es de alrededor de 3 kilómetros.

El tanque de colaboración de Indonesia-Turki comenzó a producirse en 2019 y llegó a Indonesia desde 2021. En la actualidad, el ejército ha registrado 18 tanques de tigres.

Además de los tanques de tigres, el ejército indonesio también exhibió varios otros equipos de defensa modernos como Panzer Anoa, Leopard, Helicopter, así como equipos de comunicación y construcción. (Hormiga)