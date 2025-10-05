No solo un espectáculo, Guan Yin el musical es un medio de contemplación espiritual en Yakarta

Yakarta, Viva – Después de un gran éxito con Siddhartha el musical en mayo de 2024, la Fundación Prajnaparamita (LPUB) nuevamente trajo la obra maestra del arte que está llena de significado.

Esta vez, interpretaron a Guan Yin the Musical en el Teatro Jiexpo, Kemayoran, Yakarta. El programa que elevó el mensaje compasivo universal duró cinco veces el rendimiento, del 3 al 5 de octubre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Espectáculo musical que es la producción de Asia Musical Productions (AMP) Kuala Lumpur está presente en Indonesia gracias a nuestro comité musical, dirigido por Sutina Irsan. La actuación inaugural el 3 de octubre de 2025 atrajo la atención de una serie de figuras importantes, que muestra un amplio apoyo a las obras de arte que expresaron estos valores humanos.

A la ceremonia de apertura de Guan Yin, el musical, también asistió el Ministro de Cultura de la República de Indonesia. Zona fadliViceministro de Economía Creativa Irene Umar, Directora General del Ministerio de Religión Budista de Bimas de la República de Indonesia Supriyadi y presidente de Walubi Hartati Murdaya. Varios embajadores de Tailandia, Sri Lanka e India también estuvieron presentes, simbolizando el apoyo internacional para este mensaje musical universal universal.

Curiosamente, el Ministro de Religión (Menag) Nazaruddin Umar también brindó apoyo total. Expresó su apoyo a través de la videoconferencia justo antes de que comenzara el programa.

Menbu Fadli Zon, en sus comentarios, evalúa explícitamente este drama musical como una manifestación tangible de una cultura unida. Hizo hincapié en que la cultura siempre toma un papel unificador, en contraste con la política.

«Si la política se rompe, entonces la cultura, como este drama musical que se une. Con suerte, más producción de drama musical en Indonesia puede elevar nuestra riqueza cultural», dijo.

Mientras tanto, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar dijo que este espectáculo no era solo un espectáculo, sino también un medio de reflexión espiritual.

«La música es el lenguaje del alma. Guan yin el musical es capaz de fomentar una conciencia profunda, convirtiéndose en un instrumento para reflexionar sobre la presencia de la divina y fortalecer la hermandad en una sociedad plural», dijo.

Guan Yin El musical involucró a docenas de elenco y músicos de Malasia. Este espectáculo tuvo lugar majestuosamente frente a más de 12 mil espectadores. Ho Lin Huay, quien interpreta el papel de productor, director y escritor de guiones, presenta una historia llena de significado a través de una hermosa composición musical.