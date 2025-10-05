No solo un bazar, PNM presenta el espacio para el crecimiento y la amistad de las MIPL en PFL 2025

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) continúa fortaleciendo su compromiso en la apertura de un acceso de mercado más amplio para ultra micro emprendedores y presentando la experiencia de seguir el bazar presentando el Bazaar UMKM en el evento Pro Futsal League (PFL) 2025. Durante dos días, 4-5 de octubre de 2025 en Gor Manahan, Solo, Java Central, hasta 4 clientes de PNM Mekaar miles de espectadores de fútbol sala de varias regiones.

PNM en sí está presente como el principal patrocinador de PFL 2025 como una forma de apoyo para el desarrollo de los jóvenes indonesios. Este paso está en línea con el espíritu de la mayoría de los empleados de PNM, especialmente el joven oficial de cuentas (AO) entre 18 y 25 años. La energía y la deportividad de los jóvenes de fútbol sala reflejan el espíritu de las personas PNM para ayudar a millones de familias desfavorecidas para crecer juntas, brindar atención e inspirar a otras mujeres duras. La presencia de clientes de PNM Mekaar en este bazar no solo brinda una oportunidad significativa para aumentar los ingresos en comparación con la vida diaria, sino que también abre un espacio amistoso entre los ultra micro emprendedores que anteriormente eran miembros del mejor programa de recompensas de clientes de la PNM durante un estudio comparativo a Yogyakarta en 2024.

Una de las historias inspiradoras vino de la Sra. Sutipah, clientes de PNM Mekaar desde 2016 que fueron seleccionados para participar en el Bazaar UMKM PFL 2025 en Solo. Armado con un capital inicial de RP. 2 millones, su negocio en el campo de las tiendas de té y comestibles continúa creciendo gracias a la asistencia de PNM a través de la capacitación de capacidad comercial (PKU) y las reuniones de grupos semanales (PKM).

«Gracias PNM por invitarme al bazar de UMKM en Gor Manahan Solo, Alhamdulillah, no solo agrego ingresos diarios, sino que también puedo conocer viejos amigos del primer estudio comparativo. Espero que las bendiciones continúen con PNM», dijo Sutipah.

El jefe de sucursal de PNM en solitario, Setiyo Prihartaeni, dijo que PNM está comprometido a apoyar las actividades de la generación más joven, incluida la futsal porque está en línea con el valor de la compañía que está creciendo, atento e inspirador.

«PNM continúa comprometiéndose a aumentar los esfuerzos de nuestros pre -visitantes a un mercado más amplio y una experiencia de bazar al convertirse en el principal patrocinador de PFL 2025. Además, esto también está en línea con nuestro objetivo de apoyar a la generación más joven que simboliza la energía del entusiasmo y la unidad porque la mayoría de nuestros empleados también provienen de la generación de la joven potencial», dijo PrihartAi.