No solo un automóvil, aquí hay 5 productos Toyota únicos que rara vez se conocen

VIVA – Toyota Es conocido como uno de los productores móvil El más grande del mundo. Sin embargo, no muchas personas saben que esta compañía también produce varios bienes fuera de la industria automotriz. A partir de la empresa máquina Tejido fundado por Sakichi Toyoda en 1926,

Toyota ahora se ha convertido en un conglomerado global con innovación en varios sectores. Aquí hay cinco producto Toyota único que no está relacionado con un automóvil o camión, citado por Viva Automotive de Slashgear, viernes 15 de agosto de 2025.

1. Jat910 Air Jet Troom: máquinas de tejido sofisticadas para la industria textil

Muchos han olvidado que las raíces históricas de Toyota comienzan desde la industria textil, y hasta ahora todavía producen máquinas de tejido. Uno de los productos es Jat910 Air Jet Loom, una máquina de tejido moderna que utiliza ráfagas de aire para insertar hilo en la tela.

Ventaja tecnología: Equipado con un sistema de sensor I para monitorear el proceso de insertar hilo en tiempo real, minimizando así los errores de producción.

Alta eficiencia: utilizando el sistema E-Shad de cuarta generación para regular las aberturas de hilo más precisas, lo que hace que el proceso de tejido sea más rápido y energético eficiente.

Uso global: esta máquina se usa ampliamente en fábricas textiles de todo el mundo para producir telas de alta calidad en grandes cantidades.

2. Quklift Pneumatik Toyota 8FGCU25 Core IC

Si alguna vez ha trabajado en un almacén, lo más probable es que haya visto la carretilla elevadora Toyota. Al igual que Toyota Motor Corporation, Toyota Material Handling es el fabricante de equipos de carretillas elevadoras y almacenes más grandes del mundo.

Otra ventaja de los autos Toyota también se aplica a sus carretillas elevadoras. Este pilotaje elevador es muy confiable, eficiente y producido con altos estándares. Lo más importante es que Toyota Backlift es la más segura del mundo, gracias al sistema de estabilidad activa (SAS), que evita los accidentes al reducir el riesgo de volcarse.

Ejemplos del modelo correcto que utiliza la tecnología es la carretilla elevadora neumática 8FGCU25. Diseñado para levantar una carga de 2.200 kg, este modelo está disponible en la elección de combustible de gas, GLP, diesel o GNC.

Esta carretilla elevadora produce una potencia de 51 hp, suficiente para alcanzar la velocidad más alta de 17 km/h a plena carga, lo cual es bastante bueno, pero no el mejor de su clase.

3. Toyota Ponam 31

Toyota Marine ha desarrollado varios barcos y tecnología de botes desde 1997, con un enfoque en la facilidad de uso y seguridad. Para lograr esto, Toyota ha modificado varias tecnologías de asistencia conductora que ya existen en las filas de su automóvil.

Toyota Drive Assist (TDA), por ejemplo, permite una fácil navegación con joystick. Toyota Drive Assist Plus (TDA+) es más sofisticado aún más sofisticado al combinar GPS para ayudar a los conductores a maniobrar, reducir la influencia del viento, las olas y las corrientes. Los barcos Toyota también están equipados con soporte de acoplamiento (TDS).

Todas estas tecnologías están disponibles en clase más alta que el Ponam 31 Yacht Private Land Cruiser llamado Toyota como «Cruiser de servicios deportivos».

Este bote está equipado con dos motores de turbodiel de cuatro cilindros de cuatro cilindros de 3.0 litros de Land Cruiser Prado, cada uno produciendo 256 hp. Esta nave pesa 6.6 toneladas métricas, gracias al estómago hecho de aleaciones de aluminio. Con una longitud de 35 pies (10.6 m), Ponam 31 puede acomodar a 12 personas, lo que lo hace ideal para el envío familiar agradable.

4. Robot Apoyo a Toyota House (HSR)

Oyota Home Support Robot (HSR) no está diseñado para ayudarlo a superar la pereza. En cambio, fue diseñado para ayudar a los ancianos. Según las Naciones Unidas, la población mundial es cada vez más envejecida, con una población de más de 65 años que alcanzó más de 1.500 millones en 2050. Toyota, quien recientemente se transformó en una compañía de movilidad, vio grandes oportunidades en este sector.

Curiosamente, el robot Toyota HSR no usa inteligencia artificial. Toyota quiere un robot que permita una interacción humana real, lo cual es importante para los ancianos. No se preocupe, no necesita monitorear constantemente el robot. Este robot aún puede reconocer el entorno circundante y comprender los comandos de voz de sus usuarios para completar la tarea.

5. Casa prefabricada de Toyota

Casa de prefabricación de Toyota

Toyota Home no es un recién llegado al mundo de la vivienda japonesa, la compañía se ha establecido desde 1977. La compañía también tiene bastante éxito, ha producido más de 5,000 casas cada año en los últimos tres años. Según algunas predicciones, Toyota Home puede incluso ingresar al mercado norteamericano, construir casas de alta calidad y asequibles en el país.

Para aquellos que desean una casa más resistente, Toyota también ofrece la serie Espacio, que se construyó en la ubicación con acero grueso. Mientras tanto, la serie Mokua consiste en casas de madera con una estructura de 2×4, que es lo suficientemente fuerte como para proporcionar una excelente resistencia al terremoto.

Esto es importante en Japón, porque hasta ahora Japón es un país con el cuarto número más alto de terremotos en 2025.

La diversidad de los productos Toyota demuestra que esta compañía no es solo un gigante automotriz, sino también innovadores en varios campos.

A partir de máquinas textiles, electrodomésticos, robots, casas ecológicas, hasta yates de lujo reflejan la capacidad de Toyota para adaptarse e innovar. Esto hace que Toyota no solo sea conocido como fabricante de automóviles, sino también como una de las empresas de tecnología y fabricación más influyentes del mundo.