No solo un actor, este es el recorrido profesional de Hamish Daud antes de casarse con Raisa

Jacarta – Cifra Hamish Daud Ahora vuelve a estar en el centro de atención después de que su familia con la famosa cantante Raisa Andriana se viera afectada por problemas de divorcio. De hecho, antes de hacerse famoso como marido de Raisa, Hamish ya era conocido por su trabajo en el mundo del espectáculo y por su inusual profesión para una celebridad.

Este hombre cuyo nombre completo es Hamish Daud Wyllie no solo es un apuesto actor que adorna la pantalla grande, sino que también es un arquitecto profesional y presentador de aventuras conocido por su personalidad tranquila pero llena de espíritu de exploración.

La carrera de Hamish en el mundo del entretenimiento no comenzó en la actuación teatral, sino en el mundo de la arquitectura y los viajes. ¡Desplácese para obtener más información!

La trayectoria profesional de Hamish Daud

Antes de aparecer en la pantalla chica, Hamish Daud siguió la carrera de arquitecto. Nacido en Gosford, Australia, el 8 de marzo de 1980, Hamish tiene formación académica y experiencia en el campo de la arquitectura que desarrolló antes de decidir establecerse y seguir una carrera en Indonesia.

Sin embargo, su vida cambió drásticamente en 2013, cuando Hamish se dio a conocer entre el público a través de su papel como presentador del programa de aventuras «My Trip My Adventure» en Trans TV.

En el programa, Hamish muestra un lado diferente de sí mismo, lleno de energía, de espíritu libre y amante de la naturaleza. Desde explorar montañas hasta bucear en el mar de Indonesia, Hamish muestra su encanto como hombre aventurero que cautiva a muchos espectadores.

El éxito de Hamish en My Trip My Adventure ha hecho que su nombre sea cada vez más conocido como un ícono de aventuras en Indonesia. No sólo por su carismático rostro, sino también por su amor por la naturaleza y la cultura de su país.

Incluso continuó su trabajo en programas documentales como The Muslim Traveller (2016) y Indonesian Authentic Places (2016-2019, 2022), que muestran la belleza de varias regiones de Indonesia.

El éxito en el mundo de la televisión le llevó luego al mundo del cine. Su debut actoral comenzó con la película Rectoverso (2013), donde interpretó el papel de Raga en el segmento Just a Cue. A partir de ahí su carrera como actor siguió en ascenso.

Luego protagonizó varias películas populares como Supernova: Knights, Princesses & Shooting Stars (2014), Love You… Love You Not (2015) y Critical Eleven (2017). También desempeñó un papel en la película Trinity, The Reckless Traveler (2017) y su secuela Trinity Traveler (2019).