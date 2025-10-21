¡No sólo sus coches son sofisticados, sino que Mercedes-Benz ahora utiliza perros robot en sus fábricas!

VIVA – Mercedes-Benz vuelve a mostrar innovación en el mundo del automóvil, no a través de móvil nuevo, sino a través del funcionamiento de la fábrica. El fabricante de automóviles alemán está contratando robot Con forma de perro, o robodog, para ayudar a monitorear las condiciones. fábrica su furgoneta en Düsseldorf.

Este sofisticado robot llamado Aris fue desarrollado por Boston Dynamics, compañía tecnología de los Estados Unidos, famosa por sus robots de alta tecnología.

Logotipo de Mercedes-Benz equipado con luces.

El objetivo es simple pero importante para detectar fugas e interferencias de aire comprimido. sistema en el área de fábrica automáticamente. Curiosamente, se estima que este paso ahorrará cientos de miles de euros cada año a Mercedes-Benz.

Este perro robot ha sido equipado con sensores especiales e inteligencia artificial para que pueda identificar fugas de aire comprimido y otras anomalías en las fábricas. El robot también es capaz de comprobar indicadores analógicos, visualizar patrones de ruido inusuales y subir escaleras por toda la instalación.

Aris no es un robot cualquiera. Camina sobre cuatro patas como un perro de verdad y puede moverse ágilmente por la gran superficie de la fábrica. Gracias a sensores de sonido, cámaras térmicas y un sistema de mapeo digital, Aris es capaz de detectar ruidos extraños de motores o fugas de aire invisibles al ojo humano.

El aire comprimido es una importante fuente de energía en las fábricas. Sin embargo, si hay una fuga, el consumo de electricidad aumentará drásticamente y los costes energéticos se dispararán. Según informa Mercedes-Benz, desde que Aris empezó a funcionar, las fugas de aire se han reducido en un 60 por ciento, lo que supone un enorme ahorro para la empresa.

Fábrica de Mercedes-Benz en Alemania

Aparte de eso, Aris también puede leer indicadores analógicos, detectar calor excesivo en máquinas y monitorear áreas de difícil acceso para los humanos. Todos los datos recopilados se envían al sistema informático de la fábrica en tiempo real para su posterior análisis.

La fábrica de Mercedes-Benz en Düsseldorf es una de las mayores instalaciones productivas de la compañía, con una superficie de 325.000 metros cuadrados y más de 5.500 trabajadores. Aquí se fabrican cada año miles de furgonetas Mercedes.

Con un área tan grande, la inspección manual de cada motor y sistema de aire llevaría mucho tiempo y podría resultar agotadora. La presencia de Aris ayuda al equipo de ingeniería a centrarse en trabajos más importantes, mientras que el robot se encarga de tareas rutinarias como la inspección y el seguimiento.