No solo SINTA WAHID, esta es una serie de figuras que visitan activistas en la policía de Metro

Yakarta, Viva – Varias figuras nacionales incorporadas en el Movimiento de Conciencia de la Nación Kompak (GNB) estaban presentes para visitar a los activistas detenidos después de la demostración caótica a fines de agosto.

La esposa del cuarto presidente de la República de Indonesia Abdurrahman Wahid o Gus duroSinta Nuriyah, uno de esos presentes. Con un simple velo y guiado por una silla de ruedas, SINTA llegó al edificio del promotor. Había saludado y saludado a los periodistas.

No solo SINTA, la línea de otros caracteres presentes hizo que la llegada de GNB sea cada vez más autorizada. Entre ellos, ex ministro de religión, Lukman Hakim Saifuddin, el ex presidente de KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, la hija de Gus Dur, que también es una activista Inayah Wulandari Wahid, académica Karlina R. Supelli, presidenta de PGI PDT. Gomar Gultom, Cendekiawan Komaruddin Hidayat, al Comisionado de Komnas Ham Beka Ulung Hapsara.

Director Delpedón de Delpedro Marhaen

El grupo fue recibido inmediatamente por el jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri y el subdirector de brigada general de la policía Dekananto Eko Purwono. La reunión tuvo lugar cerrado, sin acceso a la cámara.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechoso», dijo el jefe de relaciones públicas Polda Metro JayaLa Comisionada de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), luego Syahdan Husein (SH) que es un administrador de Instagram @Gejayanmalmalu. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin de la Alianza Estudiantil del Demandante (AMP), Rap como profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), la mujer que incita a L. End Tiktok.