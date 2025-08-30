No solo reunirse en el avión, el asiento de Tiara Andini también fue ‘incautado’ específicamente para el Ministro

Yakarta, Viva – joven cantante Tiara andini De vuelta en el foco público, no por los logros en el escenario, sino por experiencias desagradables cuando estaban a punto de volar con la aerolínea de Garuda Indonesia.

A través de la carga de la historia de Instagram, el viernes 29 de agosto de 2025, Tiara fue contundente sobre el asiento del avión que fue casi «confiscado» para una persona ministro En el gabinete del gobierno de Prabowo Subianto. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Inicialmente, Tiara se sintió extraño cuando estaba en el mostrador de check-in. Recibió una oferta de los oficiales de la aerolínea para intercambiar sus asientos de 8k, la posición de la esquina cerca de una ventana cómoda, con la razón por la que sería utilizado por un funcionario importante.

«Historia de emoción hoy. Hora de check-in (aeronave) ofrecido por Garuda Indonesia Counter empleados (tal vez depositados) para intercambiar asientos. Mi asiento está en 8k, que está en la ventana y en la parte posterior de la esquina «, escribió Tiara, citado VIVA.

El oficial incluso preguntó repetidamente si Tiara estaba complacido de intercambiar su silla. Sin embargo, la tiara sigue siendo consistente en negarse.

«El empleado preguntó muy cortésmente ‘¿Es eso agradable (intercambiar escaños)? Si no es agradable, está bien. Porque habrá un ministro’. Le pregunta con la misma oración varias veces y mi respuesta no es agradable», dijo.

El drama no se detuvo allí. Durante la última inspección del pase de embarque, Tiara se sorprendió de que su silla hubiera sido reemplazada unilateralmente.

«Después de esperar hasta la hora especificada, verificamos el pase de embarque y la tarjeta de identidad por última vez antes del vuelo. De repente, los empleados parecen confusión al mirar el monitor y resulta que mi asiento ha sido intercambiado», dijo.

Tiara insistió en mantener sus derechos.

«Con firmeza y todavía hermosa, dije ‘antes en el mostrador, había rechazado esta solicitud porque me dieron la elección de placer o no complaciendo. Así que no habrá asientos intercambiados, y finalmente me invitaron a entrar en el avión y sentarme en mi asiento que debería estar», continuó.

No hace mucho, la cifra del ministro en cuestión entró en la cabina de la aeronave. Según Tiara, el funcionario lo había mirado antes de finalmente buscar otra forma de sentarse con su esposa.

«Diferentes unos segundos después de que me senté, sus ministros vinieron mirando a mi alrededor y mirándome», dijo.

«Finalmente, pidió un intercambio de asientos con alguien más a quien tampoco sabía quién, mientras me elogiaban, ‘este es mi amigo’, para que pueda sentarse con su esposa si no me equivoco», agregó Tiara.

Aunque solo es una cuestión de presidentes, Tiara dijo que este incidente refleja la arrogancia de los funcionarios que se sienten poderosos incluso por pequeños asuntos.

«Qué hermoso caos que viví para comenzar el día que ha estado rodeado de malas noticias en mi país. Esto es solo una cuestión de sillas, muy comparable a otros problemas. Pero, este problema trivial simplemente siente ‘poder'», concluyó.