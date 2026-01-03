No solo Purbaya, JP Morgan confía en que IHSG alcanzará el nivel 10.000 en 2026

Jacarta – Optimismo La tendencia global hacia el mercado de valores de Indonesia se está fortaleciendo a partir de 2026. No solo proviene del interior del país, sino que las instituciones financieras internacionales también se hacen eco de la confianza en que el Índice Compuesto de Precios de las Acciones (IHSG) de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) puede penetrar el nivel de 10.000. J. Morgan.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa, afirmó que la JCI pudo llegar a la zona de 10.000 este año. Evaluó que las bases de la economía nacional son cada vez más sólidas, sustentadas en una sincronización cada vez más estrecha de las políticas fiscal y monetaria.

«Este año (IHSG) son 10.000, no es una cifra imposible de alcanzar», dijo Purbaya, citado por Entre el viernes 2 de enero de 2026.

Purbaya mencionó que el optimismo de los actores del mercado sobre las perspectivas económicas de Indonesia es un activo importante para fortalecer el mercado de capitales. El crecimiento económico nacional tiene el potencial de alcanzar el 6 por ciento anual (interanual/interanual) junto con políticas económicas más coordinadas entre el gobierno y las autoridades del mercado, también contribuyeron al sentimiento positivo hacia el índice interno.

Ilustración del movimiento JCI.

También enfatizó que 2026 es un año importante porque el Ministerio de Finanzas está bajo su control total durante un año fiscal. Esta condición, dijo Purbaya, deja espacio para políticas más consistentes en comparación con 2025, cuando asumió el cargo en septiembre.

«Ahora he estado directamente involucrado en la gestión económica con el Banco de Indonesia y otras partes interesadas durante un año completo. Con políticas más sincronizadas, la economía crecerá más rápido y respaldará el desempeño de las empresas», enfatizó.

El optimismo de Purbaya coincide con la opinión de JP Morgan. en el informe Perspectivas de la renta variable de Indonesia para 2026, El instituto de investigación global proyecta que la JCI podrá alcanzar el nivel de 10.000 en el escenario alcista.

Para el escenario básico (caso base), JP Morgan apunta a que el JCI esté en el nivel de 9.200, mientras que el escenario pesimista (caso bajista) está fijado en 7.800. Esto se logrará suponiendo un crecimiento de las ganancias por acción (BPA) del 8 por ciento y un índice de valoración de 15 veces.

JP Morgan evalúa que 2026 tiene el potencial de ser un impulso para la reactivación espíritu animal en el mercado. Hay al menos dos factores que apoyan que el IHSG pueda dispararse hasta el nivel 10.000, a saber, el estímulo fiscal y el papel estratégico de Danantara.

El alivio de las tensiones geopolíticas globales y la oportunidad de un recorte de las tasas de interés de alrededor de 50 puntos básicos (pb) en 2026 también se consideran catalizadores para la recuperación de los activos de riesgo, incluidas las acciones. JP Morgan también proyecta que la participación de los inversores minoristas se mantendrá fuerte en el primer semestre de 2026, continuando la tendencia al alza observada en la era de la pandemia, especialmente en las acciones de conglomerados y de la nueva economía.