No sólo Prabowo, las emisoras malasias también pronunciaron mal a estos dos jefes de los países de la ASEAN.

Kuala Lumpur, VIVA – Radio Televisión Malasia (RTM), la cadena de radiodifusión pública propiedad del gobierno de Malasia, se disculpó por cometer un error al identificar tres nombres. líder nacional extraño en transmisión en vivo Cumbre de la ASEAN 47ª y cumbres relacionadas el domingo 26 de octubre de 2025.

Anteriormente, los comentaristas de la transmisión de RTM pronunciaron incorrectamente el nombre del actual presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, como Joko Widodo.

Horas después de identificar erróneamente al presidente de Indonesia, RTM también se disculpó por identificar erróneamente al primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, como su predecesor, Lee Hsien Loong.

26ª Cumbre ASEAN-República de Corea (Cumbre). Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«RTM se toma este problema en serio y se tomarán las medidas adecuadas. RTM pide disculpas al Primer Ministro y al gobierno de Singapur, así como a todas las partes afectadas por este error», dijo RTM en su declaración oficial del domingo.

Luego, RTM volvió a referirse erróneamente al Primer Ministro de Tailandia como Srettha Thavisin, y no por su nombre real, Anutin Charnvirakul. Srettha fue primer ministro antes de Paetongtarn Shinawatra, quien luego fue reemplazado por Anutin.

RTM se toma en serio el error y tomará medidas al respecto, dijo la agencia de noticias.

RTM agregó que aumentará la supervisión editorial y la verificación de datos para garantizar que toda la información transmitida sea precisa.

Anteriormente, Radio Televisyen Malaysia (RTM), que es una estación de radiodifusión pública propiedad del gobierno de Malasia, se disculpó por el error del comentarista al mencionar el nombre del Presidente de la República de Indonesia cuando llegó a la 47ª Cumbre. ASEANDomingo.

En una sesión transmitida en vivo sobre la llegada de los líderes de la ASEAN y los líderes mundiales a la Cumbre de la ASEAN, celebrada en Kuala Lumpur, el domingo, los comentaristas de RTM se refirieron a la figura del presidente indonesio Prabowo Subianto como el presidente indonesio Joko Widodo.

Así lo escucharon los periodistas de varios países que estuvieron presentes en el centro de prensa de la Cumbre de la ASEAN.

«El Departamento de Radiodifusión de Malasia expresa sus más sinceras disculpas por el error ocurrido durante la transmisión en vivo de RTM en el marco de la 47ª Cumbre de la ASEAN y reuniones relacionadas celebradas en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC)», se escribió en un comunicado recibido en Kuala Lumpur el domingo.