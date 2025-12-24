No solo pérdidas, Pertamina revela el riesgo de falsificación de GLP

Jacarta – La práctica de falsificación y uso indebido de productos subvencionados vuelve a estar en el punto de mira después de que la policía descubriera un caso de manipulación de la distribución. GLP 3 kilogramos en la zona de Jabodetabek. Este caso muestra que las lagunas en la supervisión todavía se explotan para obtener ganancias ilegales, con enormes riesgos para la seguridad pública.

PT Pertamina Patra Niaga Regional West Java (JBB) valora las medidas tomadas por Polda Metro Jaya, que logró descubrir la práctica de transferir contenidos de GLP subsidiados a cilindros no subsidiados. Este método se considera una forma de fraude en la distribución porque cambia la designación de los bienes subvencionados de manera ilegal.

La divulgación del caso comenzó con una inspección de dos almacenes en el este de Yakarta y Depok City en noviembre y diciembre de 2025. A partir de esta operación, la policía arrestó a tres perpetradores junto con equipos de modificación de metal y un vehículo operativo.

El director de Investigación Criminal Especial de la Policía de Metro Jaya Kombespol, Edy Suranta Sitepu, explicó que esta práctica ilegal se produce desde hace bastante tiempo. Dijo que esta actividad se realizó entre ocho y 18 meses antes de que finalmente las autoridades la detectaran.

«Se estima que el Estado sufrió una pérdida de alrededor de 300 millones de euros debido al uso indebido del GLP subsidiado», dijo Edy en su declaración. Agregó que esta práctica también interfiere con los derechos de las personas que deberían recibir GLP subsidiado.

Además de ser perjudicial para las finanzas estatales, se considera que la distribución falsificada de GLP supone un riesgo potencial para la seguridad. El proceso de mover el contenido del tubo sin normas de seguridad puede provocar fugas e incluso incendios.

Ivan Syuhada, director del área de ventas minoristas de Jabode Pertamina Patra Niaga, destacó el pleno apoyo de la empresa a la aplicación de la ley. Considera que es necesaria una acción firme para que la distribución de las subvenciones siga siendo la prevista.

«No toleramos violaciones, y los socios que se demuestre que las infrinjan serán objeto de sanciones estrictas según las reglas», afirmó Iván, citado en un comunicado oficial del miércoles 24 de diciembre de 2025. También recordó que transferir GLP fuera de los procedimientos oficiales es muy peligroso.

Pertamina ve este caso como un recordatorio de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad en el sector energético. Todo el proceso de distribución de GLP sólo debe realizarse en instalaciones oficiales y con estricta supervisión.

Por su parte, el gerente regional de Comunicación, Relaciones y RSC de JBB, Susanto August Satria, también expresó su agradecimiento a la policía. Evaluó que las rápidas medidas de las autoridades ayudaron a mantener la estabilidad del suministro de energía.